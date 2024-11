Vera Viel fala sobre efeitos colaterais da radioterapia: 'Comecei a sentir'

Já fazendo a segunda etapa do tratamento após retirada de tumor da coxa esquerda, Vera Viel fala sobre os efeitos que está sentindo da radioterapia

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, está fazendo as sessões de radioterapia e nesta quarta-feira, 13, antes de ir para sua terceira vez, ela falou sobre os efeitos colaterais que já está sentindo no início e que poderá sentir nos próximos dias.

Seguindo a segunda etapa de seu tratamento contra o câncer, após retirar o tumor raro e maligno da coxa esquerda, a famosa comentou que não está se sentindo muito mal com a radioterapia por ela apresentar menos efeitos colaterais que a quimioterapia. Mas, mostrou-se preparada para o que pode acontecer com sua pele.

"A radioterapia não tem tanto efeito colaterais como a quimioterapia, mas mesmo assim tem algumas coisas que acontecem que eu já comecei a sentir ontem que é fadiga, cansaço e principalmente a pele, tem que cuidar muito da pele, passar muito hidratante, porque a pele começa a ficar mais seca e ficar mais vermelhinho no local, a minha ainda não tá, mas sei que vai começar a ficar, é como se tivesse tomado sol sem tomar protetor solar, bem na região onde é feita a radiação", compartilhou em sua rede social.

Ainda nesta terça-feira, 12, Vera Viel se gravou fazendo a radioterapia e mostrou como funciona o tratamento. Ela apareceu deitada enquanto uma máquina se movia ao redor dela.

Recentemente, a famosa falou sobre a importância de ter tido um diagnóstico precoce, evitando que tievesse um tratamento mais difícil e até metástases pelo corpo. Para quem não sabe, ela notou o tumor após iniciar aulas de muay thai e Rodrigo Faro insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10, que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

