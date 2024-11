Ludmilla celebra primeiro filho com Brunna Gonçalves: 'Abençoada'

A família cresceu! A cantora Ludmilla comemorou a notícia da primeira gravidez da esposa, Brunna Gonçalves, revelada ao vivo em show

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público na tarde de sábado, 9, ao anunciarem que serão mamães! A notícia foi revelada publicamente pela artista durante um show em São Paulo e, posteriormente, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na manhã deste domingo, 10, Ludmilla abriu um álbum de fotos especiais registradas no momento em que o casal contou a novidade aos fãs. Bastante contente com a chegada do primeiro herdeiro, a famosa destacou que a apresentação do dia anterior ficará para sempre em sua memória.

"Ontem foi dia do Numanice mais inesquecível de todos os tempos, muito abençoada, gratidão Deus por tudo isso", declarou ela na legenda da postagem. Nos cliques divididos por Ludmilla, a cantora aparece beijando a barriguinha de grávida de Brunna.

A dançarina e ex-BBB ainda deixou uma mensagem à companheira nos comentários da publicação: "Felicidade que não cabe no peito! Te amo demais", escreveu Brunna Gonçalves. A notícia movimentou as redes sociais e o mundo dos famosos, que celebraram junto com o casal a vinda do bebê 'Brumilla'.

"Parabéns, vocês merecem muito esse amor. Nossos filhos vão vir na mesma época, isso vai ser muito legal", disse MC Daniel. "PARABÉNS!!!!!!!! Vivaaaa! Muita saúde!", vibrou a atriz Bruna Marquezine. "Chuva de bençãos na vida de você! Maravilhosas, muito amor, paz e saúde pros três! Felicidades! Amo vocês", desejou o cantor Belo.

Confira a publicação de Ludmilla:

Ludmilla revela sonho realizado no valor de mais de R$ 2 milhões

A cantora Ludmilla não economizou para realizar um de seus sonhos. Recentemente, ela revelou fotos do que comprou e chocou com o item escolhido da vez: um carro da Mercedes Benz, o Brabus G63.

Cheia de estilo, a famosa apareceu ao lado do veículo, de cor preta, e com os faróis acesos. A artista então fez poses e se exibiu ao lado do "mimo" que fez para se agradar.

Para realizar um de seus sonhos, a musa desembolsou mais de R$ 2,2 milhões. "Me encarando assim já sei que sou Sua Preferida. New baby Brabus G63. Mais um sonho realizado, tô tão feliz", compartilhou os cliques ao lado do automóvel de luxo; confira detalhes!