Ana Maria Braga faz desabafo após afastamento da Globo: 'Me expulsaram'

A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 11, após ser afastada pela quinta vez por contrair Covid-19. Durante o matinal, ela contou sobre o diagnóstico e disse que teve sintomas leves, mas, mesmo assim, precisou ficar em casa de repouso.

"Queria contar um bocadinho que... Engraçado essa Covid que eu tive, porque eu não tive Covid", iniciou ela. "Foi assim: perdi a voz terça-feira [5], mas a gente veio de uma viagem longa, podia ser cansaço. Liguei para a minha médica, ela falou: 'toma tal remedinho, e faz um 'examinho', aquele da farmácia'. Eu fiz, deu positivo e me expulsaram daqui", continuou.

"Aí eu fui embora para casa. Mas eu estava pronta, ótima, estava arrumada para trabalhar. Mas me expulsaram. Eu fiquei em casa, a semana toda à toa, ótima. Ninguém me visitou, porque quem tem Covid ninguém vai...", continuou.

O afastamento de Ana Maria Braga

A apresentadora foi afastada do Mais Você inicialmente por conta de uma viagem a trabalho para o Havaí. Ela voltou ao trabalho na última segunda-feira, 4, mas ficou apenas dois dias à frente do matinal. Na quarta-feira, 6, ela foi novamente substituída por Talitha Morete e Fabricio Battaglini.

"Eu estou com essa voz meio sexy, eu diria, desde ontem. Eu liguei para a minha médica e ela me deu um remédio, e disse: passa na farmácia e compra um dos exames de Covid só para desencargo. Eu fiz, estou ótima, além da voz, não estou sentindo nada. Mas deu positivo. E temos regras na Globo e não é permitido a minha presença por motivos óbvios. É um vírus ainda que requer cuidados e ele está aqui comigo. Eu estou bem, vou assistir ao programa. E a gente vai conversando por aqui. Quem sabe vou cozinhar por aqui, não tenho que fazer mesmo. Estou morrendo de saudade e super beijo. até já”, disse Ana Maria em uma publicação no Instagram.