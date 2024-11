Viih Tube mostra decoração de seu quarto e de Ravi na maternidade

Na maternidade, Viih Tube mostra qual foi a decoração personalizada que escolheu para a chegada de Ravi, seu segundo filho com Eliezer

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, nasceu na último segunda-feira, 11, em uma maternidade em São Paulo e o quarto em que eles estão hospedados foi todo decorado para sua chegada. Em sua rede social, a influenciadora digital mostrou um pouco de como o local foi personalizado para eles.

A empresária então encantou ao exibir o arranjo da porta, no qual Lua apareceu com o irmão e os cachorrinhos da família. Além do item com o nome do garoto outros foram confeccionados no mesmo estilo e com o tema de espaço, com aeronave e estrelas.

No local, Viih Tube ainda mostrou que as mesas foram decoradas com vários doces, bandejas e lembrancinhas, que serão dadas para os familiares que os visitarem na maternidade. Além dos enfeites, a roupa da cama e do bercinho também levaram o nome de Ravi.

É bom lembrar que Lua conhecerá o irmão nesta quarta-feira, 13. O rosto do pequeno até então não foi revelado, mas a mamãe garantiu que ele se parece muito com a irmã.

Veja a decoração do quarto de Viih Tube e Ravi na maternidade:

Viih Tube rebate críticas sobre seu parto e sua aparência

Após dois dias da chegada de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube se pronunciou nesta quarta-feira, 13, ao ver alguns comentários sobre sua aparência pós-parto e sobre seu trabalho de parto ter durado 19 horas.

A empresária começou falando sobre não ter tido tempo e condição de se arrumar por ainda estar se recuperando. "Primeiro: 'meu deus, ela tá acabada', gente, 19 horas de trabalho de parto e eu ainda não pude lavar o cabelo, porque a pressão tava caindo então vou tomar um banho bom agora, deixa eu ser feia só uns dias", iniciou. Leia mais aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Leia também:Ravi: Veja as lembrancinhas de maternidade do filho de Viih Tube e Eliezer