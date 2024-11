Mell Muzzillo assume namoro com Marcello Melo Jr.: 'Relação sólida'

Os atores Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo estão apaixonados! Após especulações, a atriz confirmou que está namorado o artista

Os atores Marcello Melo Jr. e Mell Muzzilloestão apaixonados! Após especulações, a atriz contou em entrevista ao portal Quem nesta terça-feira, 12, que está namorado o artista, com quem contracenou no remake da novela Renascer, da Globo.

Os dois chegaram de mãos dadas na estreia da nova temporada da série Arcanjo Renegado do GloboPlay. E a atriz falou sobre a decisão de esperar para anunciar o relacionamento. "As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida", afirmou Mel.

E ela também falou sobre a admiração pelo companheiro. "Todo mundo precisa de um pouco de apoio, todo mundo que é artista. E a gente poder se apoiar e dar suporte um ao outro faz total diferença", analisou.

"A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível, escorpiano, charmoso. Estou muito feliz de estar aqui", completou.

Veja a entrevista:

Vale lembrar que Mell Muzzillo, de 19 anos, e Marcello, de 36 anos, se conheceram durante as gravações da última novela das 21h, onde formaram um par romântico. Ela deu vida a Ritinha e o artista, José Bento. Rumores de um romance entre eles começaram em meados de junho.

O último romance que Marcello Melo Jr assumiu foi com a modelo Clara Diniz, que deu à luz o segundo filho do ator, Joaquim, em fevereiro deste ano. Ele também é pai de Maya, de quatro anos, que é fruto de sua relação com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli.

Em setembro, os dois chegaram de mãos dadas na área VIP do festival Rock in Rio e cirularam juntos pelo espaço, mas evitaram posar juntos e falar sobre o relacionamento. Ao portal F5, o ator negou que os dois estejam juntos. "Não. Não estamos juntos. Somos colegas de trabalho. Só estamos fazendo companhia um ao outro", disse. Já a atriz confessou: "Não tem um estágio, um rótulo, mas a gente está vivendo a vida. A gente está curtindo a vida. É isso. Estamos curtindo a vida".