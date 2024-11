Joaquim, filho de Luciano Huck, interrompe o 'Domingão' ao ligar para o pai

O apresentador Luciano Huck foi surpreendido durante o programa 'Domingão' ao receber uma ligação do filho mais velho, Joaquim

Neste domingo, 10, Luciano Huck foi surpreendido por uma ligação de seu filho, Joaquim, durante o 'Domingão'. O apresentador comandava o quadro 'Quem Quer Ser Um Milionário' quando seu primogênito, de 19 anos, interrompeu a atração com uma ligação.

A pedido da plateia, Huck atendeu ao filho, fruto de seu casamento do a apresentadora Angélica. "Você está no Projac?", questionou Joaquim. O público respondeu em uníssono: "Sim!". "Está todo mundo te ouvindo. Manda um beijo, Joaquim", respondeu Luciano.

Em seguida, o apresentador pediu para Joaquim mandar um recado para a médica carioca Mylena, que queria ganhar o prêmio do quadro para pagar a cirurgia cardíaca da mãe. "Boa sorte, doutora Milena. Vai dar tudo certo", disse o jovem, antes de desligar. "Filho atendemos quando liga", concluiu o Hick.

Além de Joaquim, Luciano e Angélica, que completaram 20 anos de casados no dia 30 de outubro, são pais de Benício, de 17 anos, e de Eva, de 12.

Luciano Huck leva bolo na cara de Paulo Vieira

Neste domingo, 10, Luciano Huck fez uma surpresa para Paulo Viera no 'Domingão'. O humorista completou 32 anos e ganhou um bolo do apresentador no palco na atração. Após a produção levar o bolo, Paulo aproveitou para brincar com o marido da apresentadora Angélica e começou uma guerra de bolo.

"Cadê o bolo de aniversário de Paulo Vieira?", perguntou Huck. Após cantar o 'parabéns para você', o aniversariante pegou um pouco do bolo e passou no rosto do apresentador. "Sabia que você ia fazer isso", disse Luciano.

"Por que você fez isso? Sério! Nem comeram o bolo ainda e você fica fazendo as coisas, é um absurdo fazer isso na televisão sem comer o bolo. A gente vai tomar um banho… No cabelo é sacanagem demais", completou ele. Assista ao vídeo!

