Bruna Marquezine: Preços dos dois looks dela são revelados

Noite especial e luxuosa! Bruna Marquezine aparece com looks de grife para evento da série Amor da Minha Vida no Rio de Janeiro. Saiba quanto custa

A atriz Bruna Marquezine surgiu deslumbrante na noite de terça-feira, 12, para a pré-estreia da sérieAmor da Minha Vida, da Disney, no Rio de Janeiro. Ela escolheu dois looks especiais para a noite: um vestido vermelho estiloso e um vestido preto clássico. Agora, os preços dos modelitos foram revelados.

O primeiro look da atriz foi o vestido vermelho com escamas envernizadas. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, a peça é da grife italiana Ferragamo e custa R$ 85 mil.

Logo depois, a musa trocou de roupa e apareceu com um vestido preto clássico, curtinho e com decote ombro a ombro. O look também é da Ferragamo e custa R$ 23 mil. Para completar o visual, ela escolheu uma bolsa de R$ 15 mil. No total, os looks de Bruna Marquezine custaram R$ 123 mil.

A série Amor da Minha Vida estreia no dia 22 de novembro.

Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

João Guilherme entrega noite quente com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme foi o convidado do programa Alma Cozinheira, que foi ao ar no GNT, e recordou uma noite especial que viveu com Bruna Marquezine. Ao lado de Sabrina Sato, o artista compartilhou uma experiência marcante que teve com a amada, depois de um jantar com ostras que apimentou a relação.

Durante a atração, Sabrina Sato questionou: “Sexo e comida deram certo para você? Conte uma experiência marcante”. Em resposta, o filho de Leonardo contou sobre um jantar especial que teve Bruna Marquezine.

"Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos", iniciou ele. Que continuou: "Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida"."Entendemos!", reagiu Sabrina.

E joão continuou contando: "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", disse João.

E Sabrina quis saber se os ingredientes do jantar tinham relação com as sensações descritas. “É, comemos ostras lá (risos)”, respondeu o irmão de Zé Felipe. Apesar de não ter comprovação científica, o alimento é conhecido como afrodisíaco.

