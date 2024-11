Filha de Viih Tube e Eliezer usa look personalizado para conhecer o irmão

Eliezer mostra detalhes do look personalizado da filha, Lua, para conhecer o irmão recém-nascido na maternidade. Veja qual foi o tema do modelito

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de 1 ano, já está pronta para conhecer o irmão recém-nascido, Ravi, que nasceu no início da semana. Para o encontro especial, a menina usou um look personalizado e temático.

Na manhã desta quarta-feira, 13, o papai coruja mostrou o look da herdeira antes de sair de casa. Lua apareceu com um vestido branco com o tema de espaço sideral. O modelito dela contou com estampas de lua na parte superior e também teve bordados de estrelas e planetas na barra.

Vale lembrar que o tema de espaço sideral faz parte de tudo o que envolve o nascimento de Ravi. O quarto do menino teve o tema de astronautas e espaço, e a mesma temática seguiu para os enfeites do quarto da maternidade e as lembrancinhas.

Viih Tube passou por cesária de emergência

Um dia após o nascimento de seu filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digitla Viih Tube se pronunciou e falou resumidamente como foi o seu parto. Nesta terça-feira, 12, a mamãe do bebê se gravou nos stories e revelou que passou por uma cesária de emergência.

Após estudar bastante e se preparar para ter um parto normal, a ex-BBB contou que acabou na cirurgia, mas antes vivenciou todo o processo de trabalho de parto. Viih Tube revelou que ficou 19 horas em trabalho de parto ativo e conseguiu dilatar os 10 cm até chegar no expulsivo, contudo, por segurança, acabaram na sala de operação.

"Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária e emergência , estamos bem, passamos alguns sustos, quanto eu quanto o Ravi, mas assim gente eu tô muito feliz eu senti a presença de deus o tempo todo cuidando da gente", revelou a empresária.

