Sabrina Sato volta ao trabalho uma semana após perder o bebê

Sabrina Sato mostra foto no camarim ao retomar sua agenda de trabalho apenas uma semana após perder o bebê que esperava com Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato está de volta ao trabalho após passar por um momento de tristeza na semana passada. A estrela perdeu o bebê que esperava com o noivo, o ator Nicolas Prattes, no dia 5 de novembro, quando estava com 11 semanas de gestação. Ela precisou ser hospitalizada e recebeu a notícia de que a gravidez não evoluiu.

Nesta segunda-feira, 11, a artista mostrou que já estava em um camarim para uma gravação. Sato retomou as gravações do programa musical The Masked Singer Brasil, da Globo. Nas redes sociais, ela mostrou uma imagem do retrato dela e da filha, Zoe, de 5 anos, no camarim da produção.

A notícia do aborto espontâneo foi confirmada pela equipe dela por meio de um boletim médico do hospital onde ela foi cuidada. Porém, Sabrina e Nicolas ainda não se pronunciaram pessoalmente sobre o ocorrido.

Sabrina e Nicolas estavam esperando o primeiro filho juntos. Os dois começaram a namorar em fevereiro deste ano e ficaram noivos poucos meses depois.

Foto do camarim de Sabrina Sato

Sabrina Sato recebe recado emocionante de Tati Machado após perda de bebê

Na manhã da última quinta-feira, 7, durante a exibição do programaMais Você, da TV Globo, Sabrina e Nicolas ganharam um recado de Tati Machado, Talitha Morete e Fabrício Battaglini. O trio, que estava no comando da atração matinal cobrindo a ausência de Ana Maria Braga por questões de saúde, desejou muita força ao casal.

"É muito triste. Eu estive com a Sabrina, ela estava tão contente... A apresentadora estava na 11ª semana de gestação à espera do seu segundo filho, ela já é mãe da Zoe, de 5 anos, fruto do seu casamento com Duda Nagle. Ela deu entrada no hospital na terça-feira, 5, e teve alta no dia seguinte", explicou Tati ao noticiar o ocorrido.

"A gente, claro, não podia deixar de falar aqui que a gente deseja muita força para Sabrina, para o Nicolas e para toda essa família nesse momento tão difícil. Sintam-se abraçados por nós três aqui e por todo o Brasil", continuou a comunicadora. "Beijo Sabrina, muita força para você e o Nicolas, para toda a família. Todo carinho da equipe do Mais Você", acrescentou Talitha Morete.

