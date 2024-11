Novo jurado do Masterchef antecipa desafios da versão confeitaria do programa: 'Exigiu bastante'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o novo jurado do Masterchef Confeitaria, Diego Lozano revela detalhes de sua estreia no programa e adianta novidades

O chef Diego Lozano (40) está em contagem regressiva para a estreia do Masterchef Confeitaria, a versão brasileira do programa chega à TV na terça-feira, 19. O confeiteiro é um dos jurados da nova edição. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ele adianta sobre as expectativas para esse novo projeto na carreira e declara: "A gente exigiu bastante".

Diego já desempenhou alguns projetos na televisão quando foi apresentador do programa A Confeitaria, no canal Bem Simples, da Fox, mas essa é sua primeira experiência como jurado. O chef confessa como foi estrear no Masterchef.

"Foi um grande aprendizado. É interessante estar no papel de jurado, sempre assisti, mas estar lá é muito mais complicado. Não é só julgar o trabalho, é julgar a pessoa, é muito complexo. E conforme vai passando o tempo, a gente, inevitavelmente vai criando laços com os participantes, então, é muito mais difícil que eu imaginava e muito mais interessante. Eu adorei a experiência", confessa.

Considerado o melhor chocolateiro do país, Lozano ganhou a seletiva brasileira do World Chocolate Masters em 2007 e 2015 e ficou entre os 20 melhores do mundo na final mundial do mesmo campeonato, realizado pela Callebaut, dentro do Salon Du Chocolat, Paris. Apesar da carreira de sucesso na confeitaria, Diego Lozano revela que foi um desafio integrar o elenco do Masterchef.

"De fato foi um desafio, eu sou confeiteiro, já tenho alguma experiência com TV, mas fazia tempo que eu estava afastado das telas. Era um desejo de voltar e, realmente, esse ano aqui foi um dos grandes desafios. Inevitavelmente é uma personagem, então, acaba que eu também me julgo, o tempo todo", declara.

'UM NOVO CAPÍTULO'

Em 2024, o Masterchef Brasil comemora dez anos no ar, Diego Lozano avalia que é um desafio integrar como jurado de um programa tão popular para o público brasileiro, mas reforça que está feliz com seu desempenho e acredita que essa é uma oportunidade para atrair mais visibilidade à confeitaria.

"É obviamente um novo capítulo nessa história do Masterchef, que é um sucesso no Brasil e uma referência nível mundial. Eu estou com uma expectativa muito grande, acredito que vai ser um programa que vai atrair a atenção das pessoas. Confeitaria é muito visual, eu sei que vai atrair as pessoas pelo que elas vão ver. [O programa] vai mostrar o que é a confeitaria de fato. Isso é uma coisa que eu sempre quis", afirma.

Sem entrar em muitos detalhes, o chef adianta as novidades dessa nova temporada do programa: "Acredito que isso vai trazer uma visibilidade para confeitaria gigantesca! Vai abrir portas para muita gente".

"As provas estão também interessantes, por ser uma Masterchef profissional, a gente exigiu bastante dos participantes. Obviamente que vai gradativa a complexidade, mas esperem muita beleza, emoção e muito sabor, com certeza", finaliza.

