Viih Tube revela se fará amamentação com Ravi após dificuldades com Lua

Mãe pela segunda vez, Viih Tube revela como está amamentação de Ravi após dois dias de seu nascimento; ex-BBB passou várias dificuldade com Lua

Após dois dias do nascimento de seu segundo filho com Eliezer, o pequeno Ravi, Viih Tube revelou nesta quarta-feira, 13, como anda a amamentação do caçulinha. Mãe novamente, a famosa relatou que a experiência está sendo completamente diferente do que a que vivenciou com a primogênita Lua, de um ano.

Após enfrentar muitas dificuldades na amamentação da menina, mas persistir no processso até usando relactador e outra ferramentas, a ex-BBB contou que com o bebê recém-nascido está muito mais fácil por ele não ter questões na língua como a irmã tinha.

"Como eu tô diferente, tô tipo assim leve, muito mais radiante, na da Lua tava com tanto medo das coisas e a amamentação? Tá maravilhosa, quem lembra quem da Lua eu amamentei com relactador até seis meses?", compartilhou como está mais confiante.

"Espero não precisar, eu tenho duas cirurgias bem invasivas no peito, espero não precisar dessa vez, mas se precisar tudo bem, mas ele tem uma pega diferente, ele não nasceu com o freio da língua, então isso atrapalhava muito a Lua, tá muito boa a amamentação", comentou como está o processo com o novo bebê.

Viih Tube teve dificuldades na amamentação de Lua

Para quem não lembra, Viih Tube sofreu bastante na amamentação com Lua, porém, a famosa não desistiu e foi postando seu processo. "Eu só não desisti porque são meus momentos favoritos do dia, um dos momentos que me sinto mais conectada com ela, que é só a gente, que acalma ela seja qual for o choro. É o acalento, a proteção, o cantinho favorito dela! Tenho muito orgulho de conseguir mais um mês amamentando mesmo nas minhas condições, de ter o bico plano (que dificulta, mas não impossibilita), de não produzir leite suficiente pra nutrir (produzo 60ml em média por mamada e ela mama 180ml, eu falo que meu leite se tornou o remédio dela já que faz muito bem porém não é o suficiente pra ganhar peso), e de até hoje com 3 meses lidar com fissuras que não fecham por nada! É luta, mas quando acabar vou sentir tanta saudade!", explicou na época quando a Lua completou três meses.

Leia também:Viih Tube mostra decoração de seu quarto e de Ravi na maternidade