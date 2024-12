Filha de Silvio Santos mostra bastidores de visita à Globo: 'Sempre na memória'

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti compartilhou alguns registros dos bastidores de sua visita à TV Globo com Patricia Abravanel

Em momento histórico na TV brasileira Globo e SBT uniram seus sinais de transmissão neste domingo, 15, para celebrarem a história e a vida de Silvio Santos (1930-2024). E a filha dele, a CEO do SBT Daniela Beyruti usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 16, para mostrar alguns registros dos bastidores do momento que viveu com a irmã Patricia Abravanel.

O pai delas foi homenageado durante o prêmio Melhores do Ano. Em seu feed do Instagram, a filha de Silvio Santos compartilhou momentos de sua visita à emissora concorrente, incluindo registros com Luciano Huck, executivos da Globo e selfies com famosos como William Bonner, Déa Lúcia e Cesar Tralli.

"Queremos agradecer a Rede Globo, o Luciano Huck, Amauri Soares, Paulo Marinho e toda equipe da Globo pela preciosa homenagem feita no Melhores do Ano. Obrigada pela honra e carinho com que nos receberam. Essa noite vai ficar para sempre na nossa memória", disse Daniela ao compartilhar as fotos no feed de seu Instagram.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que momento histórico!!!!", disse um. "Mostrou a relevância do Silvio Santos e da TV aberta. Parabéns a todos envolvidos!", comentou outro. "A história tem que continuar, é lindo ver vocês se dedicando ao máximo para honrar a história do Silvio. Certeza que aonde ele estiver, ele está orgulhoso de vocês, assim como estamos", opinou uma terceira.

O que Patricia Abravanel disse sobre Silvio Santos na Globo?

Com alegria e celebração, Luciano e Patricia falaram sobre a importância de Silvio Santos para a TV aberta no Brasil. “A TV brasileira não seria o que é hoje sem Silvio santos. A gente não poderia deixar de homenagear o maior de todos”, disse Huck. E Patricia completou o colega de profissão. “É algo histórico. Estamos fazendo história na TV. Nesse momento, estamos simultaneamente no SBT e na rede Globo. É algo surreal, nunca aconteceu antes. E é Silvio Santos ainda fazendo história”, disse ela, e ainda brincou sobre outra empresa da família Abravanel. "Eu já distribui Jequiti para a Globo inteira”. Leia mais!

