Leo Dias destaca papel fundamental de Silvio Santos no Fofocalizando

O colunista Leo Dias surpreendeu os telespectadores do programa Fofocalizando, do SBT, ao falar sobre os bastidores da atração. Em uma quebra de protocolo ao vivo nesta quinta-feira, 1º, ele fez questão de destacar a importância do apresentador Silvio Santos para o programa.

Em sua declaração, ele contou que o comunicador veterano sempre apoiou a atração de fofocas de celebridades na grade de programação do SBT. "Eu só queria, rapidamente, interromper aqui pra agradecer a uma pessoa. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Esse programa foi criado pelo Silvio Santos. E é graças a ele que em 2024 o programa continuou no ar. Depois da edição especial de aniversário aqui, que nós fizemos pro Silvio, ele decidiu que o programa continuaria, ele deu mais uma chance pra gente", disse ele.

Então, Dias ainda destacou a parceria com seus colegas de trabalho. "Chegou a Cariúcha, trouxe um ar novo, veio com mais força ainda. Nós três [Leo Dias, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano] nos unimos cada vez mais, depois daquele final de ano complicado. Aí o Esquilo voltou, a volta do Esquilo foi fundamental. O Esquilo traz essa coisa de entretenimento, essa coisa mais leve ao programa", afirmou.

Silvio Santos voltou ao hospital nesta quinta-feira

O apresentador Silvio Santos voltou a ser visto em um hospital de São Paulo nesta quinta-feira, 1º. Porém, ele foi apenas fazer exames de imagem. Apesar de ter ido ao hospital, ele está bem.

De acordo com o contato da CARAS com a equipe da assessoria de comunicação do SBT, o comunicador foi realizar exames de imagem que não são podem ser feitos em casa. “Ele está bem. Voltou para fazer exames de imagem, pois fazer o raio-x em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital”, informaram.

Vale lembrar que Silvio Santos teve alta hospitalar há pouco tempo. Ele ficou internado por alguns dias para tratar os sintomas do H1N1, Influenza A, no mês de julho. Na época, a esposa dele, a autora de novelas Íris Abravanel, comentou sobre a internação do marido. "Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum [no hospital]. Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus [ele está bem]”, Íris contou ao Splash, do UOL.