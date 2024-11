Lady Gaga estará na segunda temporada da série Wandinha

Ao que tudo indica, Lady Gaga dará mais um passo na sua carreira de atriz e fará parte da segunda temporada da série Wandinha

Ao que tudo indica, Lady Gaga dará mais um passo na sua carreira de atriz. A famosa estará na segunda temporada da série Wandinha, sucesso da Netflix.

A informação foi divulgada pela revista Enterteinment Weekly, mas não há mais detalhes sobre o papel que será desempenhado por Gaga.

A cantora já tem um contato com a série, já que ela canta a música Bloody Mary, que viralizou após uma cena da personagem principal, interpretada por Jenna Ortega, dançando.

A segunda temporada da série deve estrear no ano de 2025. Enquanto isso, a produção já levou quatro prêmios Emmy: Melhor Figurino Contemporâneo, Melhor Maquiagem Contemporânea (Não-Prostética), Melhor Design de Produção, Melhor Composição e Melhor Música de Abertura.

Repercussão negativa

O filme Coringa: Delírio a Dois, estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, não tem agradado muito o público. Até o momento, o longa arrecadou menos de U$ 40 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos, enquanto o primeiro filme lançado em 2019, alcançou U$ 1 bilhão ao redor do mundo e ganhou dois Oscars (Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora Original).

Uma fonte contou ao jornal Daily Mail como Lady Gaga, que interpreta Harleen Lee Quinzel, está se sentindo com a repercussão negativa. "Gaga está surpresa com a resposta ao Coringa 2 e chocada que as pessoas não o amem depois da reação que recebeu dos críticos antes de sua estreia. Ela colocou muito entusiasmo no filme e tem muito respeito pela base de fãs dos quadrinhos da DC", disse o informante.

Uma outra fonte revelou que Gaga está extremamente frustrada. "Ela está desapontada porque o Coringa é praticamente uma bomba. Ela pensou que este filme poderia lhe render uma indicação ao Oscar especialmente porque o primeiro filme foi um grande sucesso e Joaquin Phoenix ganhou um Oscar", afirmou.

