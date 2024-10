Lady Gaga estaria decepcionada com reação negativa a Coringa: Delírio a Dois

Fonte revelou como Lady Gaga está se sentindo com a reação negativa do público ao filme Coringa: Delírio a Dois, estrelado por ela e Joaquin Phoenix

O filme Coringa: Delírio a Dois, estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, estreou na última semana, mas não tem agradado muito o público. Até o momento, o longa arrecadou menos de U$ 40 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos, enquanto o primeiro filme lançado em 2019, alcançou U$ 1 bilhão ao redor do mundo e ganhou dois Oscars (Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora Original).

Uma fonte contou ao jornal Daily Mail como Lady Gaga, que interpreta Harleen Lee Quinzel, está se sentindo com a repercussão negativa. "Gaga está surpresa com a resposta ao Coringa 2 e chocada que as pessoas não o amem depois da reação que recebeu dos críticos antes de sua estreia. Ela colocou muito entusiasmo no filme e tem muito respeito pela base de fãs dos quadrinhos da DC", disse o informante.

Uma outra fonte revelou que Gaga está extremamente frustrada. "Ela está desapontada porque o Coringa é praticamente uma bomba. Ela pensou que este filme poderia lhe render uma indicação ao Oscar especialmente porque o primeiro filme foi um grande sucesso e Joaquin Phoenix ganhou um Oscar", afirmou.

No entanto, isso não vai impedir que a cantora continue focando em sua carreira de atriz. "Ela agora gostaria de conseguir um papel no próximo e último filme de Quentin Tarantino. Ninguém sabe o que vai ser, mas ela quer fazer um teste. Ela vai fazer muito lobby para conseguir uma reunião com ele assim que o roteiro for apresentado, é um momento importante para ela estar envolvida", contou a fonte.

Pedido de casamento

Lady Gaga e Michael Polanski, com certeza, formam um dos casais mais badalados de Hollywood. A cantora participou do programa The Graham Norton Show e relembrou o seu pedido de casamento.

A famosa revelou que o pedido aconteceu no dia 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira, e por isso ela pensou que o amado estava fazendo uma brincadeira com ela. Além disso, Gaga contou que pretendia manter o noivado em segredo, mas que foi descoberta durante as Olimpíadas de Paris.

"Ele [Michael] me pediu em casamento em 1º de abril e eu pensei que ele estava brincando, que era uma piada. Então, quando fomos às Olimpíadas, fomos filmados cumprimentando o primeiro-ministro [Gabriel Attal] e fui flagrada pela câmera dizendo: 'Este é meu noivo'. Eu queria manter isso em segredo", disse ela.