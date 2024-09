Lady Gaga relembra pedido de casamento: 'Achei que era piada'

Lady Gaga relembrou como foi pedida em casamento pelo noivo Michael Polanski e revelou que não acreditou no pedido de primeira

Lady Gaga e Michael Polanski, com certeza, formam um dos casais mais badalados de Hollywood. A cantora participou do programa The Graham Norton Show e relembrou o seu pedido de casamento.

A famosa revelou que o pedido aconteceu no dia 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira, e por isso ela pensou que o amado estava fazendo uma brincadeira com ela. Além disso, Gaga contou que pretendia manter o noivado em segredo, mas que foi descoberta durante as Olimpíadas de Paris.

"Ele [Michael] me pediu em casamento em 1º de abril e eu pensei que ele estava brincando, que era uma piada. Então, quando fomos às Olimpíadas, fomos filmados cumprimentando o primeiro-ministro [Gabriel Attal] e fui flagrada pela câmera dizendo: 'Este é meu noivo'. Eu queria manter isso em segredo", disse ela.

Lady Gaga poderá ser vista nas telonas em breve no filme Coringa: Delírio a Dois, em que ela dá vida à Arlequina.

Novo álbum

Na tarde de terça-feira, 24, a cantora norte-americana Lady Gaga anunciou seu novo álbum Harlequin, e o melhor de tudo, o projeto foi lançado nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. O novo projeto musical da cantora conta com treze canções que serão complementares ao filme Coringa: Delírio a Dois.

Na sequência de Coringa, Gaga assume o papel de Arlequina. No Festival de Veneza, a cantora que virou atriz e foi indicada ao Oscar em 2019 por Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper, disse que não descreveria Coringa como um musical. "É muito diferente", disse ela.

"A música é uma maneira de dar aos personagens uma maneira de se expressarem, porque o diálogo não era o suficiente", acrescentou. No Brasil, o filme tem estreia prevista para 3 de outubro.

Além de Harlequin, Gaga afirmou à revista Vogue que lançará seu sétimo álbum de estúdio em fevereiro de 2025, e o primeiro single será lançado ainda em outubro. Recentemente, a cantora lançou a música Die With A Smile, com Bruno Mars, que vem batendo recordes nas plataformas de streamings em todo o mundo.