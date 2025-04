Jornalista Wanda Chase morre aos 74 anos após cirurgia de emergência

Wanda Chase, um dos principais nomes do jornalismo da Bahia, faleceu na noite de quarta-feira, 2, em um hospital em Salvador

Wanda Chase, um dos principais nomes do jornalismo da Bahia, faleceu aos 74 anos na noite de quarta-feira, 2, em um hospital em Salvador. A comunicadora, que estava internada há um dia, precisou realizar uma cirurgia de emergência após ser diagnosticada com aneurisma dissecante da aorta, mas não resistiu.

Por meio das redes sociais, os familiares de Wanda publicaram uma nota de pesar confirmando a morte da jornalista. "A família Chase, com pesar, informa o falecimento da irmã, tia e tia avó Wanda Chase. Jornalista, uma mulher pioneira e inspiradora na luta pela igualdade racial e pela representatividade na mídia", iniciaram.

"Sua partida deixa um vazio irreparável, mas seu legado de luta, perseverança e paixão pela vida e pela justiça social continuará a inspirar gerações futuras. Para nós, seus familiares, Wanda é referência de alegria, determinação, sensatez, honestidade e competência. Na vida a Wanda amou tudo que fez e nosso amor por ela é para sempre", escreveu a família em outro trecho.

Além de jornalista, colunista e apresentadora, Wanda também foi ativista do movimento negro, onde lutou por mais visibilidade e inclusão para as comunicados afrodescendentes. A veterana, nascida no Amazonas, trabalhou por 27 anos na TV Bahia.

Morre Val Kilmer, astro de 'Batman Forever' e 'Top Gun'

O ator Val Kilmerfaleceu aos 65 anos na última terça-feira, 1º, em Los Angeles, por complicações de uma pneumonia. Segundo o jornal 'The New York Times', a causa da morte foi confirmada por Mercedes Kilmer, filha do artista.

Considerado um dos maiores astros do cinema, Kilmer deu vida a personagens famosos como o super-herói Batman no longa-metragem 'Batman Forever' (1995), Jim Morrison em 'The Doors - O Filme' (1991), e 'Top Gun - Ases Indomáveis (1986)', clássico dos anos 1980.

Em 2014, o ator foi diagnosticado com câncer de garganta e se recuperou. Na época dos fatos, a família revelou à imprensa que ele não tratava a doença em razão de suas crenças religiosas.

