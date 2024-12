Jojo Todynho grava programa piloto de Casos de Família no SBT

Nova apresentadora?! Jojo Todynho faz gravação especial nos estúdios do SBT para assumir programa clássico da emissora

A cantora Jojo Todynho pode se tornar apresentadora em breve! Isso porque, neste sábado, 14, ela gravou um programa piloto da nova versão do Casos de Família, atração clássica do SBT.

Ela esteve nos estúdios da atração ao ser cotada para ser uma das estrelas à frente do retorno do programa, que está fora da grade de programação há alguns meses.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a estrela contou que adorou a experiência na gravação e está feliz com o seu desempenho na frente das câmeras. "Foi maravilhoso, me senti em casa. A plateia foi à loucura. Foi direto o piloto, não precisou repetir nem nada. Eu amei!”, disse ela.

Além disso, Leo Dias ainda informou que Jojo é cotada para dividir o palco com Pablo Marçal e Cariúcha no Casos de Família. Por enquanto, o SBT não revelou detalhes sobre a possibilidade de retorno do programa.

Christina Rocha fala sobre o Casos de Família

Antiga apresentadora do programa Casos de Família, Christina Rocha comentou sobre os rumores de retorno da atração. “O ‘Casos de Família’ é um programa importantíssimo que ajuda a combater o desrespeito contra as mulheres e as minorias, relacionamentos abusivos, violência doméstica. Principalmente, é uma luta contra o preconceito. É importante porque é um canal direto com o povo, ajudando na conscientização com uma linguagem simples, irreverente, mas, principalmente, inclusiva. Espero que continue assim”, refletiu ela nas redes sociais.

Jojo Todynho exibe corpaço de biquíni

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 13, a cantora aproveitou o tempo livre e o dia de sol para curtir bastante a piscina de sua mansão.

Em seu Instagram Stories, a artista publicou uma foto em que aparece com um biquíni repleto de fitinhas coloridas. Jojo exibiu a sua cinturinha fininha e o corpo escultural.

