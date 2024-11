Jojo Todynho faz reflexão importante nas redes sociais

Jojo Todynho compartilhou um vídeo em suas redes sociais e fez uma importante reflexão sobre auto sabotagem, dando conselhos para seus fãs

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 29, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que reflete sobre a auto sabotagem.

"Sextou. E aí? Bater aquele papo reto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta: você já parou para contar quantas vezes essa semana você duvidou da sua capacidade? Você desacreditou de quem você é? Por que você olha para o outro e fala assim, ‘poxa, com fulano deu certo e comigo, ah, não sei, não vai dar não, ah, não sei o que lá’. Mas por que? Por que o outro pode e você não pode? Mania que a gente tem de arrumar um culpado para as nossas escolhas e desmerecer quem somos, de desfazer de quem somos, de chegar no meio do caminho e voltar para trás", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que apesar do ano estar no fim ainda dá tempo de fazer muita coisa. "Quando você chega no meio, você já percorreu um caminho. Por que vai voltar para trás? Para trás é mais dez, para frente é mais dez. E aí? Até quando vai ficar nessa ladainha? Resolva a sua vida sem olhar para o outro. Para de se preocupar com o que os outros vão falar, porque para falar tem um montão, né? Ah, tem, mas eu quero ver quem vai bater na sua porta para te dar um leite. Você é a única pessoa que pode mudar a sua história. Ou você muda agora ou você vai mudar nunca mais. Ou você faz agora ou você não vai fazer nunca mais. Ah, chegamos ao fim do ano? Dezembro? O ano não acabou ainda não. Está acabando, mas ainda não acabou. Também temos 2025 inteiro, 2026 inteiro. Então começa a assumir a responsabilidade da sua vida e mudar a sua história. Mudar essa narrativa sua de sofrência. Bora", concluiu.

Boa forma

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção com novos cliques em sua rede social. Na quinta-feira, 21, a famosa fez um álbum de uma viagem que fez com a avó para Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e não apenas encantou ao surgir com a senhora, a qual considera mãe, mas também ao exibir sua cinturinha.

Além de fazer cliques de dona Rita Maria de Jesus Menezes, a futura advogada se exibiu curtindo uma piscina no local e impressionou com seu físico atual. Após meses de cirurgia bariátrica e algumas plásticas, a artista mostrou que está com a barriga escultural.

"Deus, amor, união e respeito constituem a base de uma família que permanece para sempre!", disse ela na legenda.

