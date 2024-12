Christina Rocha comenta retorno de Casos de Família com Jojo Todynho

A apresentadora Christina Rocha se pronuncia sobre a possível volta do Casos de Família ao SBT com Jojo Todynho e outros nomes no radar da emissora

A apresentadora Christina Rocha, que comandava o programa Casos de Família, do SBT, desde 2009, comentou, pela primeira vez, sobre o retorno da atração. Sucesso na emissora durante quase 20 anos, o canal, no entanto, desconsiderou o retorno da artista e está atrás de um novo nome para a função.

Em seu perfil no Instagram, Christina, que chegou a ser cotada para “A Fazenda 16” destacou o desejo de que o produto continue como um espaço para combater o preconceito.

“O ‘Casos de Família’ é um programa importantíssimo que ajuda a combater o desrespeito contra as mulheres e as minorias, relacionamentos abusivos, violência doméstica. Principalmente, é uma luta contra o preconceito. É importante porque é um canal direto com o povo, ajudando na conscientização com uma linguagem simples, irreverente, mas, principalmente, inclusiva. Espero que continue assim”, refletiu.

Assista, abaixo, ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Volta do Casos de Família

Muita gente interpretou a mensagem de Christina como uma crítica sutil a alguns dos nomes cogitados para comandar o novo “Casos de Família”. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, Cariúcha e Jojo Todynho foram testadas na atração. Já o jornal Folha de São Paulo afirmou que Pablo Marçal - aquele que levou uma cadeirada de Datena - também já gravou um piloto do programa.

Além de Christina, Regina Volpato também passou pelo formato, que até hoje rende discussões acaloradas e memes nas redes sociais.

A baixa audiência foi a principal razão para o fim do "Casos de Família" em 2023. A atração era o programa menos visto do SBT durante o dia, com médias que chegavam a ficar abaixo dos 3 pontos na Grande São Paulo.

A rede alegou que a atração entraria em um "período de descanso indeterminado". A emissora chegou a anunciar que o vespertino acabaria em 2022, mas voltou atrás pouco depois.

Leia também: Christina Rocha volta ao SBT em novo projeto após demissão; veja detalhes