Idosa surpreende Rodrigo Bocardi ao expor desejo inusitado para o Natal

Um pedido inusitado de Natal surpreendeu o apresentador Rodrigo Bocardi nesta terça-feira, 24. Durante uma entrevista ao vivo no Bom Dia São Paulo, uma idosa surpreendeu durante uma entrevista ao contar o que espera para o seu Natal. Dona Eva confessou que quer curtir muito a data ao lado do namorado.

Durante a atração, a repórter Carol Ianelli mostrava o movimento no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista. "Eu encontrei uma história legal. A dona Eva está indo para São Lourenço, em Minas Gerais. São cinco horas de viagem. Ela vai até lá para encontrar o namorado e não vai sozinha", disse a contratada da Globo.

Em seguida, a idosa mostrou que estava viajando na companhia de seu cãozinho Diguinho na caixa de transporte e contou que costuma levar o animal em suas viagens. "Qual a sua expectativa para essa viagem, para as festas? O que a senhora tem em mente?", quis saber Carol. "Quero curtir muito e beijar também", respondeu a idosa, que fez a jornalista cair na gargalhada.

"Está indo encontrar o namorado. E depois? A senhora volta para São Paulo sozinha ou com ele?", questionou a repórter. "Com ele. Aí nós passamos o Réveillon em São Paulo", detalhou Eva."Muito amor para a senhora, muitos beijos", desejou a jornalista. "Obrigada, para você também um Natal maravilhoso. Muita saúde", devolveu a passageira.

Rodrigo Bocardi apareceu rindo da situação em seguida."Dona Eva causou aqui no estúdio, tem um monte de gente com inveja nesse Natal", disse ele, que completou: "Carol, fala isso para ela. [Inveja] No estúdio e para nossa audiência toda. Como é isso? Quer beijar muito no Natal a dona Eva. Gostei da dona Eva".

Veja como foi o momento: