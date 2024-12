Rodrigo Bocardi explica por que foi substituído na Globo: 'Vou cuidar'

Na manhã desta sexta-feira, 13, o apresentador Rodrigo Bocardi tranquilizou os telespectadores ao explicar sua ausência no Bom Dia Brasil

Na manhã desta sexta-feira, 13, o apresentador Rodrigo Bocarditranquilizou os telespectadores do Bom Dia São Paulo ao antecipar que, após o jornal, não faria sua habitual participação ao vivo no Bom Dia Brasil, quando compartilha as principais notícias da capital com o restante do país.

O apresentador explicou que está com problemas na voz devido a uma inflamação na garganta. Na última terça-feira, 10, ele comandou o Bom Dia São Paulo normalmente. Porém, ele não apareceu no Bom Dia Brasil. Com isso, ele foi substituído por Sabina Simonato. E o mesmo aconteceu hoje.

"O Bom Dia São Paulo está chegando ao fim. A Sabina Simonato vai seguir no Bom Dia Brasil com vocês. Está tudo bem, só a minha voz que está dessa forma. Eu vou cuidar, já estou cuidando. Estou tomando medicamento. A garganta inflamada, ar-condicionado, essa coisa toda. Está tudo certo, ninguém vai sair às pressas, não tem ninguém passando mal", explicou ele.

O âncora disse que cogitou pegar uma folga, mas, antes de ir aos Estúdios Globo, acreditou que estava tudo bem. "Eu acabei vindo, porque na madrugada você acha que sua voz... Você não consegue medir o tom da tua voz. E por isso vim aqui. O jornal é longo, vocês sabem, muita energia. E vai ficando assim....", disse, com a voz já falhando.

"Segunda-feira a gente está de volta, Todo mundo junto. Está tudo bem, está tudo bem. Uma ótima sexta para você, um ótimo final de semana. Valeu, Sabina", concluiu o jornalista.

Rodrigo Bocardi com os filhos

Recentemente, o apresentador Rodrigo Bocardi encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique raro ao lado de seus dois filhos, Gabriel, de 13 anos, e Gustavo, de 10. Aproveitando os dias de folga em Nova York, nos Estados Unidos, o jornalista compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado dos meninos, fruto de seu casamento com Claudia Bocardi, enquanto eles passeavam juntos.

Ao dividir o momento em família, Bocardi falou sobre os herdeiros terem nascido na cidade. "Com os meus New Yorkers! Há 13 anos e 2 meses Gabriel Bocardi nascia aqui! Há 10 anos e 4 meses Guga Bocardi também nascia aqui! História!!", escreveu ele na legenda da publicação.

