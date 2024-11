Helicóptero da Globo faz pouso de emergência

Um helicóptero da Globo em Minas Gerais precisou fazer um pouso de emergência após um susto durante reportagem. Saiba o que aconteceu

A equipe de jornalista da Globo em Minas Gerais levou um susto nesta quarta-feira, 13. O helicóptero de reportagem fazia um voo para mostrar o trânsito de Belo Horizonte quando teve que interromper a transmissão para fazer um pouso de emergência.

O momento aconteceu durante o telejornal MG1, exibido no horário do almoço. A aeronave sobrevoava as ruas da cidade para mostrar o trânsito quando um barulho alto foi ouvido, como o som de uma batida.

Então, o repórter que estava no helicóptero interrompeu sua fala e disse: “Pessoal, nós voltamos ao estúdio. Tivemos aqui um probleminha. Vamos fazer um pouso”. Logo depois, a apresentadora Aline Campos contou que foi apenas um susto e que um pássaro bateu no helicóptero, causando o susto da equipe.

O repórter Lucas Franco, que estava no helicóptero, tranquilizou ao contar no X, antigo Twitter, que tudo estava bem. “Estamos todos bem. Pousamos em segurança. Como a Aline contou no MG1, um pombo atingiu o helicóptero”, disse ele. A aeronave voltou ao aeroporto para fazer o pouso. “Na hora foi um barulho forte, muita gente assusto. Mas, graças a Deus, pousamos em segurança - toda a equipe do Globocop. Já estou, inclusive, aqui na Globo. Daqui a pouquinho já vou embora para casa descansar um pouquinho”, contou ele.

🚨 VEJA :Helicóptero da TV Globo é atingido por pássaro durante transmissão ao vivo em Belo Horizonte. Apesar do susto, a aeronave fez um pouso de emergência sem deixar feridos no Aeroporto da Pampulha.pic.twitter.com/9JNmFQ7pOL — FIQUESABENDO (@FIQUESABENDO18) November 13, 2024

Famílias das vítimas já começaram a receber o valor do seguro

A investigação sobre o acidente de avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, segue em andamento. Enquanto isso, as famílias das vítimas já começaram a receber do seguro Reta (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo), informou o site UOL.

De acordo com a publicação, o valor do seguro será de R$ 103 mil por família, sendo que foram 62 vítimas na queda da aeronave. Além disso, as famílias ainda podem entrar na justiça em busca de possíveis indenizações pelo acidente.

Vale ainda lembrar que as famílias também já receberam os pertences das vítimas do acidente que estavam o Instituto de Criminalística de São Paulo, que pediu os itens para que pudessem identificar os corpos.