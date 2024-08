VoePass confirma mais uma morte em queda de avião

Nome de homem que não estava na lista de passageiros é anunciado como mais uma morte no acidente de avião em Vinhedo

A companhia aérea VoePass informou que mais um passageiro estava no voo que caiu em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9. Além dos 4 tripulantes e 57 passageiros, eles confirmaram a morte de mais um homem.

O 62º nome de vítima da queda do avião foi revelado na manhã deste sábado, 10, e é o passageiro Constantino Thé Maia. De acordo com a empresa, o nome dele não estava na lista inicial por causa de uma questão técnica na validação do check-in.

“Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a VoePass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas”, informaram.

Constantino foi dado como desaparecido pela família na sexta-feira, e tinha 50 anos. Ele vivia no Rio Grande do Norte e trabalhava como representante comercial.

O acidente de avião

O avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de sexta-feira, 9. Todos os passageiros e tripulantes faleceram na queda, e não tiveram vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio no local e as autoridades rapidamente iniciaram os procedimentos para investigação da causa do acidente e resgate das vítimas.

Até o início da tarde deste sábado, 10, 26 corpos já tinham sido retirados do local do acidente e encaminhados para o IML de São Paulo para a identificação. A polícia usa aparelhos tecnológicos para identificar a localização dos corpos e removê-los do local do acidente o mais rapidamente possível.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores. A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo", informaram.