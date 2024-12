Fred Bruno é o novo apresentador do Globo Esporte: 'Ficha ainda não caiu'

O jornalista e ex-BBB Fred Bruno foi confirmado na tarde desta sexta-feira, 6,como o novo apresentador da edição paulista do Globo Esporte

O jornalista e ex-BBB Fred Bruno foi confirmado na tarde desta sexta-feira, 6,como o novo apresentador da edição paulista do Globo Esporte. Contratado pela Globo em agosto deste ano, ele assume o comando do programa da hora do almoço a partir do início do ano que vem.

Em uma publicação no feed do Instagram, ele celebrou a novidade. "Sim, eu sou o novo apresentador do Globo Esporte-SP! A ficha ainda não caiu, mas oficialmente o meu maior sonho profissional se tornará realidade em 2025. E esse anúncio não poderia ser diferente, tinha que ser com quem me fez chegar até aqui", iniciou ele.

"Meu pai me apresentou o esporte, minha mãe a paixão pela tv e meu irmão sempre me apoiou em tudo, além de ser extremamente importante pra que esse passo na minha carreira se tornasse realidade. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e quero contar muito com vocês pra estarmos juntos nessa!", complementou.

Nos comentários, Fred recebeu mensagens carinhosas dos seguidores. "Meus parabéns por isso mais uma vez! Já tô vendo eu fazendo almoço e você falando no fundo aqui em casa", disse uma. "Você vai arrasar, seu lugar é na tv, você é maravilhoso. Muito feliz e emocionada", comentou outra. "Já era seu muito antes de ser! Que orgulho poder te ver realizando mais essa conquista e colocando muita vida e coração em mais um sonho", escreveu uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Fred é formado em jornalismo pela Universidade Paulista e produz conteúdo esportivo para a internet. Além disso, fez parte por quase dez anos do canal de YouTube Desimpedidos.

Como Fred anunciou sua contratação na Globo?

Em agosto deste ano, Fred Bruno celebrou seu contrato com o grupo Globo. Ele surgiu usando o uniforme da emissora e celebrou o novo trabalho. "Então é assim que o jogador se sente chegando no Real Madrid? Tudo o que fiz foi sempre esperando por esse dia, e ele chegou", escreveu ele na legenda.

