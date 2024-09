Fred Bruno mostra perrengue em seu primeiro dia de trabalho na Globo

'Início de um sonho', compartilhou o influenciador e ex-BBB em suas redes sociais; Fred tem um quadro de entrevistas no canal SporTV

Fred Bruno compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira, 18, o perrengue pelo qual passou em seu primeiro dia de trabalho, agora que é oficialmente funcionário da TV Globo, com um quadro de entrevistas no SporTV. No vídeo, o ex-BBB aparece sendo "barrado" pelo segurança na entrada dos Estúdios de São Paulo.

O ex-BBB vai até o funcionário e diz que seu carro deve estar recém-cadastrado. O homem, então, pergunta o que ele vai fazer nos Estúdios e pede para que Fred se direcione para a cancela ao lado. O vídeo é finalizado com a abertura da série The Office, fazendo piada com a situação do influencer. Veja!

Anteriormente o influenciador já deu detalhes de como foi os bastidores de sua ida para a emissora: "Eu anunciei que saí do Desimpedidos [em 19 de junho], e dois dias depois eles já me ligaram querendo entender o que eu estava vendo para o futuro, e sempre foi isso. Eu já estava praticamente decidido! As ideias já bateram logo de cara", contou.

O novo jornalista da TV Globo também explicou que não ainda não sabe qual será o trabalho exatamente. "Estarei no SporTV, terei um quadro. Ainda não está definido o que vou fazer, mas muito provavelmente será entrevista com os jogadores… Não tem data de estreia ainda. Estou aquele moleque novo que acabou de chegar no clube, querendo jogo demais", comparou.

