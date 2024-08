"Tudo o que fiz foi sempre esperando por esse dia", confessou o jornalista e ex-BBB Fred Bruno ao dividir a novidade nas redes sociais

Fred Bruno usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para comemorar a realização de um sonho. O jornalista e ex-participante do BBB 23 é o mais novo contratado pelo Grupo Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-Desimpedidos surgiu usando o uniforme da emissora e celebrou o novo trabalho. "Então é assim que o jogador se sente chegando no Real Madrid? Tudo o que fiz foi sempre esperando por esse dia, e ele chegou", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Fred recebeu mensagens carinhosas dos seguidores. "Você merece demais", disse um fã. "Mais do que merecido! É só o começo", falou outro. "Gigante!!! Parabéns, Fred Bruno! Que seja uma fase tão linda e mais do que tudo que já passou até aqui!", desejou um terceiro.

Fred fará parte da programação do SporTV. Ainda não foi divulgado em qual programa o influenciador digital estará ou como será sua produção de conteúdo para a emissora.

Confira:

Bianca Andrade fala sobre Fred ter optado por festas separadas do filho

A influenciadora Bianca Andrade abriu o jogo sobre a decisão de Fred no último aniversário do filho deles, o pequeno Cris, de três anos. Após comemorarem juntos nos últimos anos, desta vez, o ex-BBB pediu para que os eventos fossem separados.

Acatando o pedido, a empresária do ramo de maquiagem então fez uma celebração em sua mansão para o herdeiro com um tema bem simples. Depois da festa com a mãe, Cris teve uma no buffet com personagens de heróis com o pai. Em conversa no PodDelas, Boca Rosa então explicou e esclareceu que a sugestão veio de Fred.

"Foi o pai que propôs as duas festas, no começo fiquei meio assim, falei: 'por que?', depois a gente conversou, porque de fato são dois mundinhos... No final, foi ótimo pra todo mundo, pros dois... Mas, por mim, ele pediu, então vamo embora", contou ela em conversa no PodDelas.