Florinda Meza, do Chaves, faz homenagem para Silvio Santos: 'Agradeço'

Ao saber da morte de Silvio Santos, Florinda Meza, do Chaves, escreve declaração para dono do SBT e agradece reprodução do programa mexicano no Brasil

A atriz Florinda Meza, do Chaves, escreveu uma declaração na rede social ao saber da morte de Silvio Santos. Neste domingo, 18, dia em que o dono do baú foi enterrado, a artista prestou uma homenagem ao empresário que colocou em sua programação o programa mexicano.

Com uma foto de sua personagem com Silvio na tela, Florinda agradeceu a oportunidade de ficar conhecida pelo público brasileiro. Ela ainda falou sobre o apresentador cumprimentar seu marido, o ator Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), intérprete de Chaves, por ela.

"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober", escreveu ela em sua rede social.

Recentemente, ela falou sobre Chaves não ser mais exibido na televisão desde 2020. “Dizem que eu me oponho à transmissão dos programas de Chespirito. Total e absoluta mentira. Eu respeito e amor o público, assim como Roberto. Tanto Roberto como eu respeitávamos e amávamos nossa profissão. Era nosso prazer. Para mim, segue sendo”, disse ela, e completou: “Os direitos autorais de Roberto pertencem ao filho. O que escrevi para o programa, pertence a mim. Não deveriam negociar sem mim. Eu sempre estive disposta. Eu amo e respeito o legado do meu Roberto. Ele nunca quis que isso acontecesse”.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.