Filha de Silvio Santos conta sobre seguir o legado do pai: ‘Vou cuidar muito bem’

Filha de Silvio Santos (1930-2024), a CEO do SBT Daniela Beyruti refletiu sobre a importância de seguir com o legado que seu pai construiu ao longo da vida. Nesta terça-feira, 29, ela participou da coletiva de imprensa do Teleton 2024 e contou sobre como é participar do primeiro evento desde que o pai faleceu em agosto.

"É muito bom estar aqui, ao mesmo tempo é um pouquinho difícil, porque é a primeira coletiva depois que meu pai foi embora, vai ser o primeiro Teleton que ele não vai estar aqui. Só que eu sei que a gente continua com muito orgulho, né? O que a gente está fazendo, o que ele fez, e a AACD, o Teleton, o SBT, o grupo, é um legado a ser carregado, e a gente quer continuar fazendo isso com muita honra, com muito carinho e com o mesmo amor que ele fazia e sempre fez, né?", disse ela.

E completou sobre sua missão no comando da emissora: "Então, pra mim, é muito bom estar aqui, muito bom representar ele, muito bom representar a família, e muito bom, sim, estar com esse barco na mão, porque enquanto eu tiver com esse barco na mão, eu tenho certeza que vou cuidar muito bem dele".

Daniela Beyruti - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Virginia Fonseca também esteve na coletiva do Teleton 2024

Embaixadora do Teleton 2024, a influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do look para marcar presença na coletiva de imprensa do Teleton 2024. Nesta terça-feira, 29, ela se encontrou com outros artistas e executivos do SBT para o lançamento da campanha solidária em prol da AACD.

Para a ocasião, a estrela apostou em um look all jeans. Ela usou um conjunto de calça e jaqueta com detalhes brilhantes combinando. Além disso, Virginia deixou à mostra o seu novo visual.

No início da semana, a influencer passou por uma mudança na cor do seu cabelo. Depois de voltar à cor natural durante a gestação do terceiro filho, ela clareou os fios e surgiu loiríssima. Vale destacar ainda que Virginia está com novo sorriso. Há poucos dias, ela trocou as lentes de contato dos dentes e surgiu com o sorriso mais harmonioso.

Virginia Fonseca na coletiva de imprensa do Teleton 2024 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

