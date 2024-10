Com novo visual, Virginia Fonseca aposta em look 'all jeans'

Virginia Fonseca surge com novo visual e look todo jeans para a coletiva de imprensa do Teleton 2024. Confira as fotos do modelito

A influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do look para marcar presença na coletiva de imprensa do Teleton 2024. Nesta terça-feira, 29, ela se encontrou com outros artistas e executivos do SBT para o lançamento da campanha solidária em prol da AACD.

Para a ocasião, a estrela apostou em um look all jeans. Ela usou um conjunto de calça e jaqueta com detalhes brilhantes combinando. Além disso, Virginia deixou à mostra o seu novo visual.

No início da semana, a influencer passou por uma mudança na cor do seu cabelo. Depois de voltar à cor natural durante a gestação do terceiro filho, ela clareou os fios e surgiu loiríssima. Vale destacar ainda que Virginia está com novo sorriso. Há poucos dias, ela trocou as lentes de contato dos dentes e surgiu com o sorriso mais harmonioso.

Neste ano, Virginia é a embaixadora do Teleton.

Virginia Fonseca na coletiva de imprensa do Teleton 2024 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Sofrendo com dores, Virginia fala sobre possibilidade de tirar o silicone

A influenciadora digital Virginia Fonseca sofre há tempos com dores de cabeça intensas e constantes. Após fazer exames e até ressonância sedada, a empresária desabafou na quarta-feira, 09, sobre não aguentar mais o incômodo em seu corpo.

A esposa do cantor Zé Felipe então relembrou que após o nascimento de sua segunda filha, Maria Flor, que nas próximas semanas completará dois anos, ela sofreu algo semelhante do que está enfrentando agora após um mês da chegada de José Leonardo. Na época, ela contou que tomava remédio para o dia inteiro, mas que não quer fazer isso novamente.

Contudo, a apresentadora comentou que está chegando em seu limite e foi então que pediu dicas de seus seguidores e uma falou sobre ela tirar a prótese de silicone. Para quem não sabe, muitas mulheres estão tirando o implante por conta da "doença do silicone", termo popular usado para o conjunto de sintomas e reações autoimunes que a prótese causa no organismo da pessoa. Saiba mais aqui.

