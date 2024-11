Fernanda Torres explica por que recusou papel em remake de Vale Tudo

Fernanda Torres contou que foi convidada para viver Odete Roitman no remake de Vale Tudo, mas teve que recusar. Entenda o motivo!

No próximo ano, a Rede Globo estreia o remake da novela Vale Tudo, exibida originalmente entre 1988 e 1989. Fernanda Torres foi convidada para viver a inesquecível vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall na primeira versão.

Porém, a atriz precisou recusar o convite e explicou seus motivos. "Houve o convite lá atrás, mas fui vendo que o filme estava crescendo. Liguei e disse que não ia dar porque começaria em dezembro. Falaram que talvez desse para segurar até março. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito. Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada", disse ela em entrevista para o jornal O Globo. Fernanda Torres fez referência ao filme Ainda Estou Aqui, representante do Brasil no Oscar.

Débora Bloch interpretará a famosa vilã na novela. "Mas isso é natural. Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim", afirmou.

Fernanda Torres também comentou sobre a responsabilidade de interpretar Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. "Ter feito esse filme foi um divisor de águas para mim. Sou uma atriz diferente depois de ter feito Eunice, ter experimentado os sentimentos que experimentei com ela, de atuar em um registro que há muito tempo eu não vinha trabalhando como atriz e dar conta dele".

Emagrecimento

O filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, tem gerado bastante expectativa no público brasileiro, que está contando os dias para a estreia do longa-metragem nos cinemas. Em entrevista ao Fantástico, a atriz falou um pouco sobre o novo trabalho e revelou alguns bastidores da produção.

Ao longo da conversa, Fernanda revelou que precisou emagrecer para interpretar Eunice Paiva, personagem central da história. "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava", explicou.

Em seguida, a artista contou quantos quilos perdeu para a caracterização. "Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg", declarou a artista, que ainda ressaltou a força da protagonista.

"É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público, porque sentia que isso seria dizer para a ditadura que eles tinham vencido sobre ela. Por isso ela sorri nas fotografias. Por isso, talvez, ela nunca tenha contado aos filhos o que aconteceu. O filme é visto pelo ponto de vista da mulher e da família. Raramente narramos questões políticas pelo lado da mulher e da família. Nesse filme, você percebe o quanto isso é político, o quanto o papel da mulher é um papel político", concluiu Fernanda Torres.

