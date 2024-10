Fernanda Torres e Selton Mello abrem o coração em livro e fazem troca emocionante

Declarações foram trocadas pelo ator e Fernanda Torres no fim das filmagens de Ainda Estou Aqui, longa que pode levar o Brasil para o Oscar

Fernanda Torres e Selton Mello, astros populares entre o público brasileiro e que agora estão ganhando o mundo com o sucesso internacional do filme Ainda Estou Aqui, abriram o coração um para o outro no livro Eu Me Lembro, escrito por Selton e lançado em 2023. Na obra, o ator responde a perguntas de colegas de profissão, e a troca com Fernanda é particularmente emocionante por ter acontecido no fim das filmagens do longa.

Ainda Estou Aqui, que estreia no Brasil em 8 de novembro e é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, tem sido aclamado pela crítica em festivais de cinema no mundo todo. Fernanda e Selton interpretam um casal separado pela ditadura militar brasileira. A atriz está inclusive cotada para uma indicação ao Oscar.

Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui - divulgação

Nas cartas trocadas entre os dois que estão no livro de Selton, Fernanda reflete sobre o ofício de ator que eles compartilham: "Nossa conquista diária de detalhes mínimos, imperceptíveis, mas que separam um instante vazio, em cena, de um momento que vale a pena ser registrado".

Ela descreve Selton a partir de sua observação ao vê-lo trabalhar. "Você é uma mistura indefinível de domínio total do ofício de ator com o desconforto eterno de ter que se expor por estar ali (...) carisma é algo difícil de definir, mas que você tem de sobra", elogia.

Fernanda se compara com o colega: "Você acerta de primeira, enquanto eu só engato na quarta tomada. Eu aceito a indicação do diretor como um cachorro bem treinado, mas você desconfia sempre, apostando no próprio taco".

Selton Mello no filme Ainda Estou Aqui - divulgação

Fernanda traça também um paralelo entre a trajetória dos dois: "Somos veteranos nessa guerra e jovens ainda para tanta história", diz, relembrando que ele foi ator mirim, e ela nasceu entre atores. "Cresci com o peso de que jamais me igualaria à minha mãe, e isso carregando o nome dela. Já nasci perdendo".

Na resposta, Selton fala sobre o diretor Walter Salles, que comanda Ainda Estou Aqui: "Walter tem o cinema como um lugar sagrado, como o lugar da expressão máxima de sua sensibilidade. E ele é muito preciso, trabalha no detalhe do detalhe do detalhe".

Sobre a parceria com Fernanda, ele é só elogios: 'Você é uma força da natureza, está no sangue". Em outros trechos, diz que "te reencontrar nesse momento das nossas vidas, maduros, foi tão emocionante. (...) Esse filme é seu, você leva o espectador pelas mãos. (...) A gente fez um filme dramático até não poder mais, mas chorando de rir na coxia. A gente se divertia, e não era pouco, porque você é uma colega hilária. A sua inteligência, a sua mente brilhante. Então a gente ria muito, a gente se zoa. É meu ideal, chegar num lugar muito poderoso dramaticamente, só que com leveza nos bastidores", conclui.

