Sidney Sampaio encara grande desafio com novo personagem: ‘Ser humano desprezível’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Sidney Sampaio fala de tio Caio, seu personagem na série Eu Preciso Dizer Que Te Amo!, que aborda de forma sensível o autismo

O ator Sidney Sampaio (44), vice-campeão da 16ª edição de A Fazenda, reality show da Record, está no elenco da série Eu Preciso Dizer Que Te Amo!. Com roteiro e direção de Rayssa de Castro e produção da Soul Arte, ele dá vida a tio Carlos, um personagem polêmico na trama que aborda de forma sensível e realista os desafios enfrentados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista garante que a história promete emocionar e conscientizar o público sobre o TEA.

Sidney revela que o novo trabalho o levou a acreditar no papel dos artistas em promover políticas públicas integradas para esse público, ajudando tantas pessoas com a condição. “Adorei participar da série Eu Preciso Dizer que Te Amo, onde faço um personagem bem difícil, e que aborda um tema superdelicado, mas necessário para nós tocarmos neste assunto tão importante com a sociedade. É muito gratificante quando o ator pode fazer um movimento tão positivo de evolução como esse”, destaca. “E está no set com Rayssa de Castro é incrível. O elenco foi superparceiro. São pessoas cheias de inspiração, que me motivaram muito. Adorei! Espero fazer sempre produções como essas”, emenda.

O ex-participante de A Fazenda acredita que os artistas podem dar um suporte de chamada para o governo, com o objetivo de promover políticas públicas integradas, voltadas para as pessoas com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro do Autismo, ampliando, assim, a cooperação técnica-científica entre os dois ministérios.

“Os artistas não só podem como devem fazer essa chamada para promover pressão dessas políticas integrativas. É de fundamental importância que os artistas se envolvam com esses temas para que possamos seguir com uma sociedade se transformando, e se transformando de uma maneira positiva, cada vez mais", pontua.

Questionado sobre sua expectativa para o futuro dessas famílias em dificuldades e qual conselho ele daria para a sociedade, sendo um ator de referência no mundo da televisão, teatro e cinema, Sidney responde: “Às vezes, as tentativas são as melhores possíveis. Acho que falta muito coisa ainda para que essas famílias sejam de fato amparadas dentro do melhor quadro possível”.

“Muita coisa já se encaminhou, muito vem sendo já discutido sobre essas melhorias de sociedade. Então, sigo com o coração cheio de esperança, acho que teremos um futuro, em breve, muito melhor para essas pessoas. O conselho que deixo é para as pessoas não virarem as costas, não desviarem o olhar para esses temas. Acredito que vivemos em um universo coletivo; e o outro, estando melhor, com certeza sua vida também será melhor”, completa o ator.

Sidney Sampaio confessa ainda que foi desafiador fazer um personagem que não se parece nada com ele. “Porque o personagem Carlão é o tipo de ser humano desprezível para mim. E espero que isso alerte os pais. Que o abusador, na maioria das vezes, pode estar dentro de casa – um tio, um irmão e até mesmo o próprio pai ou vizinho. O autismo tem que ser tratado com respeito, e deixar que eles tenham as oportunidades que precisam para estarem em sociedade”, finaliza o artista.

REALIDADE ENFRENTADA POR MILHÕES DE PESSOAS

O título da produção já revela a temática central, que é o amor e a importância de expressar esse sentimento, mesmo em meio às dificuldades e desafios enfrentados por pessoas com autismo e suas famílias.

Em Eu Preciso Dizer que Te Amo, a cineasta Rayssa de Castro e a Soul Arte exibem uma realidade enfrentada por milhões de pessoas no mundo. “Eu quis mostrar a realidade de muitas famílias que convivem com o autismo. É um tema que precisa ser planejado e compreendido pela sociedade. Espero que a série possa contribuir para uma maior conscientização sobre o TEA”, destaca Rayssa.

“Sempre quis contar essa história e mostrar a realidade de muitas famílias que vivem com o autismo. Acredito que a arte tem o poder de sensibilizar e promover a inclusão, e é isso que buscamos com essa produção. Quando escrevi o personagem Carlos, foi pensando no Sidney, porque somos amigos e confio demais nele, antes dele entrar no reality show A Fazenda. Tudo já estava fechado. Combinamos que esperaríamos por ele, e foi a melhor decisão”, completa.

A cineasta ainda tece mais elogios ao ator. “Ele é muito profissional, chegou no dia marcado em Florianópolis. Foram dias maravilhosos de gravação. É muito bom trabalhar com quem realmente é artista, um ator de verdade. E revê-lo foi bom demais. Rimos e conversamos; estou muito feliz com o resultado final do projeto. Foi além do que eu esperava, e isso não tem preço”, conclui Rayssa.

MAIS SOBRE A SÉRIE

Aos 11 anos, Ana começou a sofrer abuso de seu tio. E aos 14, engravidou. Em um ato desesperado, abandonou sua filha recém-nascida em uma praça, onde a criança foi levada para um orfanato. Posteriormente, Ana se arrependeu, mas já era tarde demais. A menina foi adotada por Joana e Eliana, um casal que trabalhava no orfanato.

Elas batizaram a criança de Clara, e com o passar do tempo, descobriram que ela tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os anos se passaram e Clara cresceu cercada pelo amor e cuidado de suas duas mães.

No entanto, durante a adolescência, Clara foi diagnosticada com uma doença renal grave, necessitando urgentemente de um transplante de rim. Determinadas a salvar a vida da filha, Joana e Eliana iniciam uma busca incessante pela mãe biológica de Clara, na esperança de encontrar um doador compatível.

Eu Preciso Dizer que Te Amo conta com um grande elenco, inclusive atores com autismo. Entre eles estão as atrizes protagonistas Manu Yhanne – que tem autismo e dá vida a Clara na fase 3, em que ela descobre que precisa de um transplante de rim – e Maristela Resch, que interpreta a personagem Ana, mãe de Clara.

Ao lado das atrizes, estão os atores Wallace Azoubel , Larissa Silva, Vanessa Provesi, Edilene Virgilio, Maria Otavia Cordazzo, Vinicius Pires e Fabiano Costa. E os atores mirins Manuelly de Cássia, Duda Costa, Bella Fontes, Eduardo Taffarel, Lelê, Maria Alice Medeiros e Guilherme Nunes.

A série é composta por quatro episódios de 45 minutos cada. A cineasta Rayssa de Castro e a Soul Arte lançam o projeto de forma independente, juntamente com o elenco.

