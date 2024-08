Ex-BBB Giovanna Pitel renova contrato com a Globo e celebra: 'Conquista'

Sucesso comercial, a ex-participante do BBB 24 Giovanna Pitel teve seu contrato com a Globo renovado e segue no casting da emissora

Ex-participante do BBB 24, Giovanna Pitel ganhou um novo motivo para comemorar! Assim como Beatriz Reis, a famosa, que é sucesso comercial, teve seu contrato renovado com a TV Globo e segue no casting da emissora. As informações são da coluna 'F5', da Folha de S.Paulo.

Em meio à corte de contratos com os ex-brothers, Pitel continuará sendo representada no mercado publicitário da ViU Hub, área de agenciamento de mercado da empresa. Através das redes sociais, a ex-sister confirmou a novidade e celebrou a fase atual de sua carreira.

"Encaro cada passo na vida com uma onda de entusiasmo e otimismo e, nesse momento, não poderia estar mais feliz! Estou certa que será um caminho de grandes oportunidades e desafios emocionantes. Celebro essa conquista e todas as que estão por vir, certo de que junto com o time Globo traçaremos um caminho de grandes sucessos! Estou ansiosa pelo que virá e não vejo a hora de compartilhar novas emoções com todos os que fizeram, fazem e farão parte dessa jornada", declarou Giovanna Pitel.

Um grande fator para a emissora decidir seguir o contrato com a ex-BBB foi o sucesso do programa 'Na Cama com Pitanda', exibido no Multishow e comandado pela alagoana junto com Fernanda Bande - que também deve ter seu contrato renovado.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Davi Brito, campeão do BBB 24, foi dispensado e teve seu contrato encerrado. Agora, o jovem será assessorado por sua irmã, Raquel Brito, que ficou responsável por suas redes sociais durante o confinamento no reality show.

