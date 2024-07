Beatriz Reis se destaca entre ex-brothers e ganha contrato exclusivo com a Globo

Beatriz Reis, a Bia do Brás, se consolida como sucesso publicitário e conquista contrato especial para ser agenciada pela Globo; confira os detalhes

Beatriz Reis, a Bia do Brás, é do Brasil e agora também da Globo! Nesta quarta-feira, 31, a emissora anunciou a atriz, vendedora e modelo como uma de suas mais novas contratadas. Ela conquistou seu espaço na emissora após consolidar seu sucesso no setor publicitário e se destacar em comparação aos seus colegas de confinamento do Big Brother Brasil 24.

Através das redes sociais, a Globo publicou uma nota para anunciar a contratação e revelou detalhes das vantagens que a vendedora vai encontrar ao ser agenciada pela emissora: “O Brasil do Brasil é ViU! Beatriz Reis, a Bia do Brás, assina novo contrato com a Globo e segue sendo agenciada comercialmente de forma exclusiva pela ViU”, disseram.

Além disso, a emissora fez questão de evidenciar o destaque comercial da antiga vendedora: “A ex-BBB já fechou parcerias com nove marcas de diversos segmentos, e agora renova com a Globo seu contrato de representação comercial para campanhas publicitárias em todas as plataformas, incluindo redes sociais”, escreveram sobre as publicidades.

“Vem com a gente pra não perder a oportunidade da sua marca estrelar do ladinho dela, hein!”, eles completaram informando que a atriz já está disponível para negócio. Ainda na publicação, a equipe incluiu uma declaração da ex-sister, que celebrou a novidade em sua carreira e a realização do sonho de integrar a equipe da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GloboAds (@globoads)

“E chegou o dia Brasil!!! Com toda a minha alegria e gratidão, realizo o sonho de fazer parte da família Globo. Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada. Para mim é uma honra fazer parte desse time. Vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais”, disse Bia.

Segundo Lucas Pasin, do Splash, Beatriz foi uma das poucas participantes do Big Brother Brasil 24 a conquistar um contrato com a Globo. Outros destaques, como Alane Dias e Isabelle Nogueira, já firmaram contratos com outras empresas e podem eventualmente prestar serviços para a emissora, mas não terão suas carreiras geridas por ela.

Além disso, Matteus, Fernanda e Giovanna Pitel ainda aguardam uma decisão da emissora sobre seus futuros. Por fim, o grande campeão da edição, Davi Brito, foi dispensado. Após muitas polêmicas e baixo apelo comercial, o canal decidiu não continuar com o motorista de aplicativo, que chegou até a ganhar um documentário após o reality show.

Beatriz deve dividir palco com nova estrela da Globo:

Eliana vai dividir o palco com a ex-BBB Beatriz Reis em sua estreia na TV aberta do Grupo Globo. De acordo com o site Notícias da TV, as duas vão trabalhar juntas no programa Vem Que Tem, que é exibido na época da Black Friday para ter anúncios comerciais. A atração vai ao ar no dia 28 de novembro e contará com um game show; aos detalhes!