Estrela da Casa: saiba quem venceu a prova de resistência

A primeira prova do reality show 'Estrela da Casa' foi de resistência e o vencedor da disputa, que durou 17 horas, garantiu uma imunidade; saiba mais!

O reality show Estrela da Casa estreou na Globo nesta terça-feira, 13, e os participantes já foram surpreendidos com uma prova de resistência valendo uma imunidade. Após 17 horas, Lucca venceu a disputa após Rodrigo Garcia deixar o cartão cair.

Antes da competição começar, a apresentadora Ana Clara explicou aos 14 confinados que o último a deixar a prova estaria imune e não poderia ser indicado ou receber votos na formação da primeira Batalha do reality.

Veja como foi a prova:

Califfa chegou a completar uma hora de disputa, mas foi o primeiro participante a deixar a prova e doou R$ 600 para MC Mayarah;

Depois, MC Mayara, Leidy Murilho, Nicole Louise e Nick Cruz desistiram da prova;

MC Mayarah presenteou Thália com R$ 800;

Nicole Louise deu R$ 1 mil para Heloísa Araújo;

Leidy Murilho sorteou o card de R$ 1,2 mil e deu para Gael Vicci;

Nick Cruz presenteou Ramalho com R$ 1,1 mil.

O sexto a deixar a competição foi Ramalho, que doou R$ 2 mil para Rodrigo Garcia;

Gael Vicci permaneceu na prova por mais de sete horas, mas abandonou seu posto e presentou Thália com R$ 700 na saída.

Depois de nove horas, foi a vez de Matheus Torres, Heloísa Araújo e Evellin deixarem a disputa;

Matheus Torres sorteou R$ 1,5 mil e presenteou Lucca;

Evellin escolheu Unna X para entregar o valor de R$ 1,4 mil;

Heloísa Araújo sorteou R$ 500 e entregou para Thália.

Com R$ 5,2 mil garantidos, Thália foi a décima primeira cantora a sair do Campo de Prova e entregou o card financeiro de R$ 1,3 mil para Unna X;

Minutos após a disputa ultrapassar a marca de 15 horas, Unna X desistiu e doou R$ 900 para Lucca;

Rodrigo Garcia deixou o cartão cair, e Lucca foi o último a deixar a Prova de Resistência.

Saiba qual é o valor do prêmio do novo reality show

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil. A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.