Conheça os participantes do reality 'Estrela da Casa'

A Globo anunciou os nomes dos participantes do reality show 'Estrela da Casa', que será comandado por Ana Clara e estreia dia 13 de agosto

Nesta quinta-feira, 8, a TV Globo divulgou os nomes dos 14 participantes selecionados para fazer parte do reality show 'Estrela da Casa'. A atração, que estreia no dia 13 de agosto, será comandado por Ana Clara.

Após o anúncio, estará disponível nas plataformas de áudio uma música inédita de cada um dos artistas. O hit ainda não vale para o game, mas foi escolhido como um cartão de visitas. Durante a competição, os singles semanais serão escolhas que refletem o gosto musical de cada participante, com possibilidade de canções autorais, inéditas e hits conhecidos.

Conheça os participantes:

MC Mayarah

MC Mayarah tem 29 anos, é carioca e mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Trabalha desde criança para ajudar a família e ter o próprio dinheiro. Já vendeu balas de coco, fabricou pulseiras e hoje atua como camelô. Sua paixão pela música teve início quando ingressou em um coral evangélico por incentivo do avô, ainda na infância. Nunca estudou teoria musical, mas adora compor. Suas letras retratam sua origem humilde e o empoderamento feminino. Seu estilo é o funk, gênero musical com o qual quer perseguir a oportunidade de realizar seus sonhos.

MC Mayarah - Reprodução/Globo

Rodrigo Garcia



Garçom, cantor e compositor, Rodrigo Garcia tem 24 anos e mora em Manaus, no Amazonas. Cresceu vendo o tio brincar de ser DJ nas festas de família e sempre ouviu todo tipo de música, mas foram as bandas de forró e piseiro, ritmo que vai defender no reality que o conquistaram. Começou a cantar na adolescência, época em que também aprendeu sozinho a tocar violão depois de uma desilusão amorosa. Já trabalhou como ajudante de pedreiro, pintor, carpinteiro e foi maitre de um restaurante em São Paulo, mas a música falou mais alto.

Rodrigo Garcia - Reprodução/Globo

Heloísa Araújo



Alagoana de 23 anos, Heloísa Araújo é artesã, cantora e compositora. Mora na aldeia Kariri-Xocó, em Porto Real do Colégio, Alagoas, e é filha de pai branco e mãe indígena. Orgulhosa de suas origens, a jovem começou a ter contato com a música ainda pequena por influência do avô, que desde cedo ensinou para ela cantos nativos. Ela conta que gosta de compor sobre a luta e o cotidiano do seu povo. Fã de Marília Mendonça, Heloísa canta sertanejo romântico, ritmo que vai representar na competição. No repertório, tem elementos indígenas, como tambores e chocalhos.

Heloísa Araújo - Reprodução/Globo

Ramalho



Nascido e criado em Jacareí, São Paulo, Ramalho tem 23 anos e é cantor, compositor, músico e rapper. Inspirado pelo pai, que cantava em barzinhos, e sempre ligado à cultura de rua, o paulistano descobriu sua vocação durante a adolescência, em batalhas de rima no recreio da escola e nas pistas de skate. Ramalho diz que é ansioso, ambicioso e às vezes inseguro, mas que está pronto para encarar qualquer desafio em confinamento. O cantor é casado e afirma que a esposa é uma grande incentivadora na missão de "fazer o corre virar". Diz que entra no 'Estrela da Casa' porque chegou a hora de encarar novas batalhas e fazer o seu nome no mercado fonográfico.

Ramalho - Reprodução/Globo

*Em atualização

'Estrela da Casa' é um formato original e inédito da Globo, com direção artística de Rodrigo Dourado, direção geral de Aída Silva e Carlo Milani, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, roteiro de Edu Sciortino e Rafael Chaché e direção de gênero de Boninho. A atração tem previsão de estreia dia 13 de agosto, com exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, gshow e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.

Novo reality show da Globo acontecerá na casa do BBB

Nesta quinta-feira, 8, a Globo divulgou através de suas redes sociais imagens inéditas do local onde os participantes ficarão confinados pelos próximos meses. A casa, inclusive, já é bastante conhecida pelos telespectadores.

A atração será na mesma casa onde o 'Big Brother Brasil' acontece. O lugar, que ficou ocupado até o mês de abril com a presença dos ex-participantes da última edição, recebeu uma nova decoração para a estreia do reality show musical. Em registros compartilhados pela Globo, é possível perceber algumas mudanças na área externa. Confira!