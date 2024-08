Estrela da Casa: Saiba qual é o valor do prêmio do novo reality show

Participantes do reality show Estrela da Casa enfrentam desafios no confinamento em busca do prêmio de vencedor

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

Como funciona o jogo no reality show Estrela da Casa?

No reality show Estrela da Casa, os participantes disputam a permanência no jogo a casa semana em busca da fama e do contrato com uma gravadora para se lançarem como cantores. Na quarta-feira, que é quando a semana de jogo começa, os participantes lançam um novo single nas plataformas digitais. Eles vão trabalhar a canção ao longo dos dias e fazer provas.

Na quinta-feira, eles fazem a prova da estrela, que dá uma imunidade e vaga no festival e poder de indicação de duas pessoas para a batalha. Na sexta-feira, os cantores fazem os dois cantores indicados pelo Estrela fazem o Duelo, que é quando se apresentam ao vivo e o público vota para salvar um deles. Logo depois, eles vão para a Balada.

No sábado, eles fazem a prova dono do palco, cujo vencedor ganha a vaga para se apresentar no festival, ganha imunidade e manda uma pessoa para a batalha.

No domingo, eles fazem a votação aberta sobre quem vai ocupar o terceiro lugar na Batalha e descobrem quem é o Hitmaker.

Na segunda-feira acontece a Jam Session, na qual um cantor convidado canta com o Estrela da Semana. Na terça-feira, o Hitmaker, o Estrela da Semana e o Dono do Palco participam do Festival ao vivo. Logo depois, um dos três participantes da Batalha é eliminado.