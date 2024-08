Estrela da Casa: Lucca vence o Duelo e escapa da Batalha

Heloisa e Lucca se enfrentaram na noite de Duelo do reality show Estrela da Casa após terem sido indicados para a Batalha

O jogo no reality show Estrela da Casa, da Globo, está a todo vapor! Na noite desta sexta-feira, 16, os participantes Lucca e Heloisa se enfrentaram na primeira noite de Duelo. E ele se deu bem.

Eles foram indicados por Gael para a Batalha, que é a eliminação do programa, e tiveram a chance de participante do Duelo para ver quem se salva da berlinda. Nesta sexta, os dois foram para o estúdio e soltaram a voz. Heloisa cantou a música Medo Bobo, enquanto Lucca cantou Evento Cancelado.

Então, os telespectadores votaram e decidiram salvar Lucca da Batalha com 57,58%. Com isso, ele conquistou uma imunidade e segue no jogo. Enquanto isso, Heloisa continua na Batalha e vai descobrir seus rivais nos próximos dias.

Os outros dois participantes da Batalha vão ser definidos no final de semana. No sábado, os artistas disputam o posto de Dono do Palco. Quem vencer terá a chance de ficar imune e indicar mais um nome para o Batalha. No domingo, os cantores fazem a votação aberta e mandam mais uma pessoa para a noite de berlinda. Com isso, três pessoas vão disputar a preferência do público e um deles será eliminado.

Valor do prêmio do reality show Estrela da Casa

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

++ Conheça os participantes do reality 'Estrela da Casa'