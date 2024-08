Estrela da Casa: Gael está imune e manda dois para a Batalha

Nesta quinta-feira, 15, os participantes que venceram o workshop disputaram a Prova da Estrela e um deles ganhou a imunidade no reality Estrela da Casa

Nesta quinta-feira, 15, os participantes do reality show Estrela da Casa fizeram a Prova da Estrela em duas etapas. Para começar, eles tiveram o workshop com especialistas durante a tarde e disputaram em grupos. Um grupo foi o vencedor e teve a chance de disputar a segunda etapa durante o programa ao vivo.

O grupo com Nick, Nicole, Leidy, Gael e Unna foi o vencedor do workshop e eles disputaram a prova ao vivo.

Na prova, os participantes tiveram que fazer um percurso no menor tempo possível. No circuito, eles passaram por uma chuva de meleca, uma ponte e tiveram que encontrar o celular correto. No meio do caminho, eles tinham a missão de apertar seis botões.

O vencedor da prova foi Gael, que foi quem fez todo o circuito em menos tempo, e conquistou a imunidade e uma vaga no Festival de terça-feira. Logo depois da prova, Gael teve a missão de indicar dois nomes para a Batalha, que é a noite de eliminação. Ele escolheu mandar Lucca e Heloísa.

Valor do prêmio do reality show Estrela da Casa

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

