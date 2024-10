Em tratamento contra o câncer, Preta Gil celebra retorno à TV: 'Felicidade'

Após finalizar um novo ciclo de quimioterapia, a cantora Preta Gil voltou a apresentar seu programa no Multishow presencialmente

A cantora Preta Gil está de volta ao trabalho! Na noite de quinta-feira, 3, a artista, que está em tratamento contra o câncer, usou as redes sociais para celebrar seu retorno presencial ao programa 'TVZ', exibido no Multishow, ao lado de Gominho.

Desde que retomou a luta contra a doença, em agosto deste ano, Preta passou a apresentar a atração musical com o amigo de forma remota. Agora, após realizar algumas sessões de quimioterapia, ela pôde finalmente voltar aos estúdios.

Por meio de seus stories no Instagram, a cantora comemorou a novidade e explicou que já estava se sentindo melhor depois de alguns dias de cansaço devido a medicação. "Gente, o programa foi mara, eu amei apresentar hoje o TVZ, graças a Deus estou me sentindo bem. Essa fadiga pós-quimio é como se fosse uma onda", iniciou.

"Você faz a quimio, passa três dias, começa [a fadiga], passa uns cinco dias e você vai melhorando. Hoje eu estou melhor, graças a Deus, e consegui apresentar o programa junto com meu amigo Gominho", completou Preta Gil.

Em seu feed, a famosa publicou imagens ao lado de Gominho e do cantor João Lucas, convidado do 'TVZ'. "Hoje foi dia de receber o talentoso João Lucas no #TVZAoVivo. Que felicidade poder apresentar presencialmente com meu irmão Gominho", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que a filha de Gilberto Gil está passando por um novo ciclo de quimioterapia após o câncer ter retornado em quatro áreas distintas: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Preta Gil realiza cura energética

No último domingo, 30, Preta Gil usou as redes sociais para dar novas atualizações sobre seu tratamento contra o câncer. Recentemente, a famosa demonstrou que tem o objetivo de realizar tratamentos alternativos na segunda luta contra a doença e, após afirmar que passou mal, se submeteu a uma sessão de "cura energética".

"Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava foi embora, eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chacras e etc", disse ela no Instagram.