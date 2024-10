Em meio ao tratamento contra o câncer, Preta Gil realiza cura energética

Em nova luta contra o câncer, Preta Gil usou as redes sociais para compartilhar que foi submetida a uma sessão de 'cura energética'; entenda

No último domingo, 30, Preta Gil usou as redes sociais para dar novas atualizações sobre seu tratamento contra o câncer. Recentemente, a famosa demonstrou que tem o objetivo de realizar tratamentos alternativos na segunda luta contra a doença e, após afirmar que passou mal, se submeteu a uma sessão de “cura energética”.

“Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava foi embora, eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chacras e etc”, disse ela no Instagram.

Vale relembrar que a filha de Gilberto Gil está passando por um novo ciclo de quimioterapia após o câncer ter retornado em quatro áreas distintas: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

E para quem não conhece, a cura energética tem como propósito equilibrar as energias do corpo, promovendo uma harmonia que pode auxiliar no bem-estar físico e emocional.

Confira a publicação:

Preta Gil resgata momento especial com a madrinha, Gal Costa

A cantora Gal Costa completaria 79 anos na última quinta-feira, 26. Referência na música brasileira, ela morreu em novembro de 2022, vítima de um infarto. E Preta Gil usou as redes sociais para homenagear a madrinha com uma recordação emocionante.

Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou um vídeo em que aparece no colo de Gal. "Nada mais simbólico do que esse registro do documentário dos Doces Bárbaros para o dia de hoje, que seria o aniversário dela @galcosta. O ano era 1976, meu aniversário de 2 anos e eu em seu colo caloroso e afetuoso", iniciou ela.

E completou: "Você não está mais nesse plano, mas saiba que continua ocupando todos os espaços, principalmente no meu peito e nas minhas lembranças, todos os dias da minha vida. Eternamente minha madrinha Gal! TE AMO SEMPRE E MAIS!"

Nos comentários, os internautas lamentaram a morte da cantora: "Saudade é o amor que fica. Uma estrela no céu, Gal eterna", disse uma. "Que memória e imagens mais lindas. Quanto carinho! Você merece", escreveu outra. "Até hoje não me conformo com sua despedida tão precoce", lamentou um terceiro.