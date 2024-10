Eliana recebe Xuxa em seu novo programa no GNT. Veja as fotos

Após revelar que iniciou as gravações do seu novo programa no GNT, Eliana exibe fotos de dia com Xuxa em cenário da nova atração

A apresentadora Eliana está a todo vapor com as gravações do programa Casa de Verão, do GNT. Nesta terça-feira, 22, ela recebeu a apresentadora Xuxa Meneghel para a gravação em uma casa no litoral do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a ex-SBT mostrou as fotos dos bastidores do dia que passou com Xuxa e Gominho. Nas imagens, eles apareceram com looks descontraídos e em clima de amizade entre uma gravação e outra.

“Um pouco do que foi o nosso dia hoje na #CasadeVerao, que teve ninguém menos que @xuxameneghel e @gominho! Já posso adiantar que esse episódio está demais e não vejo a hora de mostrar tudo pra vocês no @gnt!", disse ela na legenda.

No início da semana, Eliana gravou com Juliette e Samuel de Assis e falou sobre a novidade em sua carreira. "Passando por aqui para contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Eu estou no Rio de Janeiro gravando o programa Casa de Verão da Eliana e vocês são meus convidados especiais. Eu tenho visto muitas mensagens, pessoas falando que estão com saudade. Na medida do possível, eu volto sempre aqui para contar para vocês o que estou aprontando, tá? Vocês vão amar. Casa de Verão é um programa onde eu encontro amigos, novos amigos, pessoas anônimas, para a gente conversar sobre tudo, assuntos que emocionam, assuntos que fazem rir, num ambiente paradisíaco, em meio a natureza, praia, versão, né. A gente vai ter gastronomia, papo sobre saúde, bem-estar, amizade, união, família, tudo que nos interessa. Espero vocês”, afirmou ela.

Look de Eliana

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para prestigiar o evento Upfront, da Globo. Ela surgiu com um vestido longo branco e com aplicações brilhantes. O modelito chamou a atenção pelos recortes estratégicos e a fenda na perna.

O look de Eliana contou com um recorte na região da cintura, que deixou à mostra o corpo sarado da musa. Além disso, o modelito também tinha um laço no ombro e outro na cintura.

“Hoje acordei com uma única frase em mente: obrigada Deus. Foi muito especial estar no palco do #upfront2025, apresentando um pouco do que planejamos para o próximo ano. Já já eu mostro mais detalhes dessa noite que eu só poderia chamar de memorável e inesquecível", disse ela.

Eliana - Foto: Globo / Daniela Toviansky

