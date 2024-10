Eliana solta a imaginação ao fazer cabelo maluco para a filha ir à escola

Cumprindo agenda de Semana da Criança da escola, Eliana solta a imaginação e mostra habilidade ao fazer o cabelo maluco da filha

A apresentadora Eliana mostrou que, assim como muitas mães nessa semana de Dia das Crianças, também está cumprindo a agenda especial da escola. Nesta quarta-feira, 09, a famosa compartilhou que fez o cabelo maluca de sua filha Manuela, de 7 anos.

Para a ocasião divertida do colégio, a loira preparou um penteado diferenciado e utilizando um objeto de comida pronta. Eliana então usou uma caixinha de macarrão instantâneo para compor a brincadeira com os fios.

As madeixas da pequena se tornaram uma espécie de "macarrão" saindo do pote. Para arrematar o penteado, a global ainda colocou palitos. "Amar é participar ao máximo das brincadeiras com quem a gente ama! Já fiz muito cabelo maluco para o Arthur, agora é a vez da Manu. Colecionando memórias", contou sobre ter vivido isso com o primogênito Arthur.

Vale lembrar que a caçula é fruto de seu casamento atual com o diretor de televisão Adriano Ricco. Recentemente, Eliana deu o que falar ao contar que não dorme todos os dias no mesmo quarto que o amado por conta do ronco dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Filha de Eliana celebra aniversário de 7 anos com festão e tema inusitado

A filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão, no dia 13 setembro, em buffet em Alphaville, em São Paulo. A caçula da apresentadora celebrou seu aniversário em grande estilo ao lado dos familiares.

Autêntica, a herdeira da apresentadora com o diretor de televisão surpreendeu a decorada dos famosos, Andrea Guimarães, que planejou os 15 anos de Rafaella Justus, ao escolher o tema para o evento deste ano. Inclusive, a profissional falou que não tinha mais os itens da animação de Os 101 Dálmatas em seu acervo, contudo, realizou a solicitação da filha de Eliana. Veja todos os detalhes aqui!