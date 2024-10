Eliana usa vestido com recorte estratégico e mostra a cinturinha fina

Eliana capricha na escolha de vestido para evento da Globo e chama a atenção para sua beleza impecável. Veja as fotos

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para prestigiar o evento Upfront, da Globo, na noite de quarta-feira, 16. Ela surgiu com um vestido longo branco e com aplicações brilhantes. O modelito chamou a atenção pelos recortes estratégicos e a fenda na perna.

O look de Eliana contou com um recorte na região da cintura, que deixou à mostra o corpo sarado da musa. Além disso, o modelito também tinha um laço no ombro e outro na cintura.

“Hoje acordei com uma única frase em mente: obrigada Deus. Foi muito especial estar no palco do #upfront2025, apresentando um pouco do que planejamos para o próximo ano. Já já eu mostro mais detalhes dessa noite que eu só poderia chamar de memorável e inesquecível", disse ela.

Eliana - Foto: Globo / Daniela Toviansky

Eliana - Foto: Globo / Renato Pizzutto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana e procedimentos estéticos

Há pouco tempo, Eliana surpreendeu ao revelar a lista de cirurgias plásticas que realizou ao longo dos anos. Durante o programa Saia Justa, no GNT, a apresentadora discutiu sobre padrões de beleza com suas colegas de sofá e admitiu ter se submetido a procedimentos estéticos para atender a alguns desses parâmetros.

Quem trouxe o assunto à tona foi Tati Machado, que refletiu sobre pressão relacionada aos padrões estéticos após seu emagrecimento: "Vivemos em um mundo onde a beleza está na magreza extrema. Eu, como mulher gorda, não quero romantizar a mulher gorda. Às vezes, me olho pelada e digo: 'hoje não está dando'”, iniciou.

"Por conta dos exercícios, emagreci bastante e ouço muita gente falando: 'emagreceu, está linda!'. A beleza está associada à magreza. Eu realmente estou me sentindo linda, mas antes já me sentia também", Tati reforçou que sempre se sentiu bonita e completou dizendo que toma cuidado para não cair em "armadilhas" relacionadas aos padrões.

"Não quero cair em armadilhas só para me encaixar nos padrões. Sempre reflito se estas mudanças irão fazer diferença para mim”, Tati refletiu sobre a pressão. Eliana, por outro lado, afirmou que não teve a mesma reflexão que a jornalista durante o início de sua carreira e passou por mudanças estéticas que ainda a impactam hoje.

Além disso, a apresentadora listou algumas das cirurgias: "Fiz rinoplastia, silicone, lipo... Ao longo do tempo estou fazendo as pazes comigo. Hoje, mais madura, tento entender o corpo que tenho", ela declarou no programa. Vale lembrar que no passado, ela já revelou ter se arrependido de passar pela lipoaspiração antes de completar 30 anos.

“Acho que tem muito mais a ver com a cabeça. Eu, aos 28 anos, fiz uma plástica e uma lipo. Sei que cada um tem o direito de fazer o que quer com o próprio corpo, mas, hoje, não faria de novo. Diria para aquela Eliana: "Você é linda do jeito que é. Não precisa fazer nada disso", Eliana declarou ao portal Ela, do jornal O Globo.