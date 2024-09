Sandra Annenberg compartilha sua reação ao ser vítima de golpe: ‘Tive um choque’

Após denunciar um golpe nas redes sociais, Sandra Annenberg revela seu choque ao descobrir e desabafa sobre a situação

Na manhã desta quarta-feira, 25, Sandra Annenberg fez uma participação no ‘Encontro com Patrícia Poeta’, da Globo. Após denunciar um golpe em suas redes sociais, a apresentadora marcou presença no programa para abrir o coração sobre a experiência e revelar sua reação, além de fazer um alerta importante ao público.

Para quem não acompanhou, Sandra publicou um vídeo em suas redes sociais informando que estava sendo alvo de estelionatários na última terça-feira, 24. Segundo a apresentadora, circulam vídeos falsos que utilizam indevidamente sua imagem e voz manipuladas por inteligência artificial para aplicar golpes em seus seguidores.

Agora, Annenberg abriu o coração sobre o sentimento de impotência e ódio que sentiu ao descobrir que criminosos estavam usando sua credibilidade para enganar o público: "Nós temos sido vítimas e, quando eu falo nós, eu não me refiro só a quem apareceu no vídeo, mas principalmente a quem está do outro lado da tela, o usuário das redes sociais”, iniciou.

“Isso é o que mais me preocupa", Sandra desabafou e fez um alerta aos espectadores do programa: "Quando o que eu falo é verdade, e quem me olha, acredita no que eu digo, essa é uma relação que se constrói, e essa relação eu prezo mais que tudo na minha vida. Então, o que eu digo para as pessoas é 'atenção'”, a apresentadora pediu.

“A tecnologia é fascinante, importante e fundamental nas nossas vidas. Mas vamos aprender a conviver com ela", Annenberg alertou e contou como foi descobrir o golpe: "A hora que eu olhei, eu tive um choque, eu falei: 'não, gente, isso não é verdade'. Foi um sentimento de revolta. Senti muita raiva e passei o dia muito mal”, disse a jornalista.

Sandra não se conteve ao falar sobre os criminosos: “Eu senti ódio, que é um sentimento horrendo, porque eu sei que as pessoas que acreditam em mim podem ter caído. E sei de pessoas que quase caíram. Isso me revolta muito, porque, caramba, é o meu trabalho, que eu construí a vida inteira e ninguém pode jogar rapidamente no lixo", ela lamentou.

Sandra Annenberg denuncia golpe:

Recentemente, Sandra Annenberg usou suas redes sociais para contar que está sendo alvo de um golpe em que criminosos usam inteligência artificial para se passar por ela. Em um desabafo sincero, a jornalista fez um alerta sobre a seriedade da situação e lamentou que sua imagem e credibilidade estejam sendo usadas para aplicar o golpe.

Em seu perfil no Instagram, Sandra deixou de lado sua habitual discrição e compartilhou um desabafo sobre a situação. Em um vídeo, a jornalista mostrou toda a sua revolta e indignação por ter sido alvo de criminosos. Além disso, a apresentadora contou que já está tomando todas as medidas cabíveis e que conta com o apoio da Globo.