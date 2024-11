Danielo Mesquita tece elogios a Bruna Marquezine em série: ‘Colega de cena divertidíssima’

Em entrevista à CARAS Brasil, Danilo Mesquita comemora parceria com Bruna Marquezine na série Amor da Minha Vida, que estreia na sexta-feira, 22

Danilo Mesquita (32) e Bruna Marquezine (29) serão Marcelo e Bia na série Amor da Minha Vida, que estreia no Disney+ nesta sexta-feira, 22. Ao conhecê-lo, a moça – uma atriz sem muito sucesso, que vive em crise existencial –, acreditará ter encontrado a pessoa certa pela primeira vez na sua vida. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala de seu personagem, um fotógrafo charmoso e perigoso, e do quanto se divertiu ao contracenar com a namorada de João Guilherme (22), que também está no elenco da produção. "Colega de cena divertidíssima", afirma.

Marcelo é o único homem que consegue fazer Bia se comprometer após uma série de desinteresses amorosos. Talvez ele seja o amor da vida dela, aquele que a faz pensar em abandonar todas as outras possibilidades. No entanto, por trás de seu charme, esconde atitudes e comportamentos bastante questionáveis.

“Acho que esse processo da sedução é natural dele. Mas acho que, de onde ele veio, por ser de uma família privilegiada, está tudo certo ele ser um cara bonito (...) Acho que ele também usa isso para encantar as pessoas. De fato, ele se encanta verdadeiramente pela Bia. Não acho que é uma coisa, assim, cafajeste. Acho que a Bia chega na vida dele e o transforma ele de alguma forma, talvez de um modo que ele nem esperava”, diz Danilo.

“Talvez ele achasse que fosse só um caso, bem cafajeste, mas ele acaba se apaixonando por ela, tendo uma relação. E a Bia muda a vida dele, né? E ele também muda um pouco a vida da Bia. Então, é um personagem superdesafiador”, completa o artista, durante a pré-estreia da produção, realizada no Jockey Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ator ainda fala um pouco sobre como compôs o personagem. “Para fazê-lo, eu pensei muito nisso (...) Lembro muito do René (Sampaio, diretor) falando comigo assim: ‘A gente precisa que ele seja muito sedutor, que ele tenha um pouco de mistério’. O René falava muito desse mistério. Então, tentei fazer um cara misterioso, sedutor. E acho que as pessoas vão descobri-lo ao longo (da trama), tantos os vacilos e as coisas positivas dele. Mas como eu digo, é um personagem que começa de um jeito e termina como todos os personagens dessa série: em processo de evolução, todo mundo vai amadurecendo durante a série. E com o Marcelo não é diferente", fala.

Danilo conta também como foi trabalhar com Marquezine. “A Bruna é superquerida, uma colega de trabalho maravilhosa. A gente já teve a oportunidade de trabalharmos em I Love Paraisópolis. Apesar da gente não ter contracenado muito (nessa novela), a gente já se conhecia. E poder ter essa parceria com ela agora foi maravilhoso. Uma colega de cena divertidíssima, um talento gigantesco, que todo mundo já conhece há muito tempo. Foi uma delícia trabalhar, não só com ela, mas com todo mundo da série, porque é um elenco superespecial, todo mundo superafinado, foi uma felicidade”, finaliza.

Além de protagonizar Amor da Minha Vida, Bruna Marquezine é produtora e codiretora da série. Também em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a atriz falou do quanto é apaixonada por este novo trabalho e exaltou essa nova experiência por trás das câmeras.

"Ela (a série) faz meu coração bater mais forte desde que apareceu na minha vida, no início da pandemia. Tem muito tempo que eu sonho com esse projeto. Foi a minha primeira experiência produzindo e codirigindo, então tive a oportunidade de estar imersa, mergulhada ao projeto. E isso, sem dúvida, contribuiu muito na criação da minha personagem, da Bia, na construção do meu trabalho enquanto atriz”, confessa a famosa.

“Aprendi muito, cresci muito, tenho muito orgulho de tudo o que foi feito. Vivi esse processo intensamente. Desde as visitas, locações, caracterização de cada personagem até a edição. Então, vê-lo nascer é uma alegria sem tamanho. Eu, realmente, acredito muito nele e tenho muito orgulho. Assisto com gosto até hoje, mesmo depois de ter assistido um milhão de vezes; então para mim significa muito”, emenda Bruna.

Na trama de dez episódios, Amor da Minha Vida acompanha a história de Bia e Victor (Sérgio Malheiros). Eles compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

A série, realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company, tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

