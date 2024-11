Bruna Marquezine fala sobre oportunidade de codirigir série em que protagoniza: ‘Cresci muito’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bruna Marquezine, estrela da série Amor da Minha Vida, fala da oportunidade de também codirigir a produção do Disney+

A atriz Bruna Marquezine (29) está na expectativa para a estreia da série Amor da Minha Vida, marcada para a próxima sexta-feira, 22. Durante a pré-estreia da produção do Disney+, realizada no Jockey Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, a artista bateu um papo com a CARAS Brasil. Ela fala do quanto é apaixonada por este novo trabalho e exalta a experiência de também ter tido a oportunidade de produzir e codirigir a trama – que apresenta retratos de desilusões reais, norteados por uma jornada de amadurecimento de sua personagem, Bia. “Cresci muito”, reforça.

Com um roteiro divertido, envolvente, repleto de cenas quentes e uma viagem pelos altos e baixos dos relacionamentos, Amor da Minha Vida traz a história de dois amigos inseparáveis e confidentes um do outro: Bia e Victor, vivido por Sérgio Malheiros (31). “Sou completamente apaixonada por essa série. Ela faz meu coração bater mais forte desde que apareceu na minha vida, no início da pandemia. Tem muito tempo que eu sonho com esse projeto. Foi a minha primeira experiência produzindo e codirigindo, então tive a oportunidade de estar imersa, mergulhada ao projeto. E isso, sem dúvida, contribuiu muito na criação da minha personagem, da Bia, na construção do meu trabalho enquanto atriz”, confessa.

“Aprendi muito, cresci muito, tenho muito orgulho de tudo o que foi feito. Vivi esse processo intensamente. Desde as visitas, locações, caracterização de cada personagem até a edição. Então, vê-lo nascer é uma alegria sem tamanho. Eu, realmente, acredito muito nele e tenho muito orgulho. Assisto com gosto até hoje, mesmo depois de ter assistido um milhão de vezes; então para mim significa muito”, emenda Bruna.

Musa fashionista, a estrela da nova produção do Disney+ atraiu todos os flashes e olhares no Salão Nobre do Jockey Club, durante o lançamento oficial da série. Bruna elegeu um vestido curto da Ferragamo, que custa aproximadamente R$ 85 mil; além da bolsa, avaliada em R$ 15 mil, somando cerca de R$ 100 mil. Ela arrematou o look com batom vermelho vibrante e cabelos presos.

Mais tarde - para assistir aos dois primeiros episódios na companhia de todos os convidados presentes, e curtir o festão que rolou logo em seguida -, a famosa optou por um look 54 coleção FW24: um casaco sem mangas com uma silhueta ajustada e decote. O comprimento permitiu que Bruna usasse a peça como um mini vestido.

O ator João Guilherme (22), namorado de Bruna Marquezine e que está no elenco da série, também foi um dos grandes destaques da noite. O artista escolheu um terno preto, com camisa listrada, atraindo a atenção com sua chegada ao Salão Nobre do Jockey Clube.

No dia seguinte, ele compartilhou no Instagram os melhores momentos do evento. Na sequência de imagens, o filho do cantor Leonardo (61) aparece posando no tapete vermelho e na chegada do evento, logo ao sair do carro. Ele também aparece junto de Bruna e parte do elenco da produção.

O ator chamou ainda mais atenção com registros em clima romântico e descontraído com a amada. "Que noite especial…", escreveu ele, na legenda.

MAIS SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

Em Amor da Minha Vida, Bia e Victor compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

A série tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

