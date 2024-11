Sérgio Malheiros comemora reencontro com Sophia Abrahão na TV: ‘Nos criticamos e criamos juntos’

Em entrevista à CARAS Brasil, Sérgio Malheiros comemora reencontro com a esposa, Sophia Abrahão, na séria Amor da Minha Vida, após 14 anos da última novela juntos

Sérgio Malheiros (31) divide o protagonismo com Bruna Marquezine (29) na série Amor da Minha Vida, que estreia na próxima sexta-feira, 22, no Disney+. Na história de Matheus Souza, eles vivem Victor e Bia, dois melhores amigos com vidas amorosas bem diferentes. Enquanto ele está preso em um relacionamento duradouro mas tedioso, ela coleciona relações descartáveis e insignificantes. A atriz e cantora Sophia Abrahão (33), esposa do ator, também está no elenco e assume o papel de Giselle, uma influenciadora digital e ex-participante de um dos reality shows preferidos de Victor. Um dia, ela entra por acaso na loja de lustres dele – e em sua vida.

Em entrevista à CARAS Brasil durante a pré-estreia da série, no Jockey Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, Malheiros comemora mais essa parceria com Sophia. Para quem não sabe, eles se conheceram em 2014, durante as gravações da novela Alto Astral, da TV Globo. O casal se encantou logo nos bastidores e, com o tempo, o romance foi se solidificando. “Foi incrível, porque a gente se conheceu trabalhando, né? E a gente não trabalhava junto há muito tempo numa série, num projeto de ficção. E foi muito legal, uma experiência incrível porque a gente conseguiu ensaiar junto, se criticar, se ajudar, criar junto (...) Não tem preço!”, diz o artista.

O ator ainda revela uma curiosidade nos bastidores de Amor da Minha Vida, durante as gravações. “Tem uma que é muito engraçada, pois a série mexe mesmo com as pessoas. Quando a gente terminou de fazer uma cena, o microfonista estava chorando, e falou para o Mateus (criador da série): ´É assim mesmo, cara. Elas vão embora, né?’. Foi muito engraçado nessa hora (risos). Acho que a série mexe com todo mundo mesmo”, fala Malheiros.

MAIS SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

Na trama de dez episódios, Amor da Minha Vida acompanha a história de Bia e Victor. Eles compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

A série, realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company, tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

BRUNA MARQUEZINE

Além de protagonizar Amor da Minha Vida, Bruna Marquezine é produtora e codiretora da série. Também em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a atriz falou do quanto é apaixonada por este novo trabalho e exaltou essa nova experiência por trás das câmeras.

"Ela (a série) faz meu coração bater mais forte desde que apareceu na minha vida, no início da pandemia. Tem muito tempo que eu sonho com esse projeto. Foi a minha primeira experiência produzindo e codirigindo, então tive a oportunidade de estar imersa, mergulhada ao projeto. E isso, sem dúvida, contribuiu muito na criação da minha personagem, da Bia, na construção do meu trabalho enquanto atriz”, confessa a famosa.

“Aprendi muito, cresci muito, tenho muito orgulho de tudo o que foi feito. Vivi esse processo intensamente. Desde as visitas, locações, caracterização de cada personagem até a edição. Então, vê-lo nascer é uma alegria sem tamanho. Eu, realmente, acredito muito nele e tenho muito orgulho. Assisto com gosto até hoje, mesmo depois de ter assistido um milhão de vezes; então para mim significa muito”, emenda Bruna.

Leia também:Bruna Marquezine e João Guilherme esbanjam carinho em evento

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SÉRGIO MALHEIROS NO INSTAGRAM: