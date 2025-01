César Tralli celebra retorno à Globo após férias em família: 'Alegria'

Fim das férias! O jornalista César Tralli destacou a felicidade em voltar ao 'Jornal Hoje' após passar um período viajando com a família

O jornalista César Tralli usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para contar ao público que já retornou ao trabalho. Âncora do 'Jornal Hoje', o comunicador aproveitou o início de 2025 para curtir as férias com a família na Bahia.

Em seu Instagram oficial, Tralli compartilhou um vídeo nos Estúdios Globo e destacou sua felicidade em fazer companhia aos telespectadores que o acompanham diariamente na TV.

"Estou de volta para o nosso Jornal Hoje, com aquela energia boa, fé, disposição, vontade de fazer bem feito e de te informar com o máximo de qualidade e energia boa", iniciou o jornalista no registro.

Na sequência, César Tralli revelou o que costuma fazer antes de entrar ao vivo no noticiário: "Eu sempre passo aqui nesse jardim para dar aquela respirada, fazer uma oração e me concentrar para começar com força total. É uma alegria enorme para mim. Eu sempre falo: ‘A minha alegria é ter sua companhia’. Até já, no JH", finalizou.

Nos últimos dias, o marido da apresentadora Ticiane Pinheiro dividiu com os seguidores uma foto encantadora ao lado da filha Manuella Tralli, de 5 anos, e da enteada Rafaella Justus, de 15. Na ocasião, a família aproveitou o dia ensolarado na Bahia para realizar um passeio de barco.

"Com as melhores companhias. Memórias, histórias, lembranças e aprendizados. A beleza da vida que ganha ainda mais beleza e mais vida na simples arte da convivência… Porque a convivência é sim uma arte. A arte de amar. Amor de Pai. Gratidão", celebrou César Tralli.

César Tralli homenageia a enteada, Rafaella Justus

Recentemente, o jornalista César Tralli usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial à enteada, Rafaella Justus. Em seus stories no Instagram, o âncora do 'Jornal Hoje' publicou uma foto ao lado da adolescente e ressaltou a importância da jovem em sua vida.

O clique escolhido pelo comunicador foi registrado recentemente, durante uma viagem da família à Bahia. Herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella também é considerada filha por Tralli; confira detalhes!

